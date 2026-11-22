Редкое астрологическое событие изменит привычный ход вещей.

гороскоп с 22 по 29 ноября

Общий гороскоп с 22 по 29 ноября для всех знаков зодиака

Раз в сто лет Уран и Плутон образуют особую астрологическую конфигурацию. В период с июля 2026 года по май 2028 года это произойдет пять раз. На этой неделе нас ожидает второе такое взаимодействие. Также в этой статье вы найдете гороскоп с 22 по 29 ноября и узнаете, как эти события могут повлиять на вашу жизнь.

Уран символизирует внезапный прорыв и стремление к свободе. Плутон олицетворяет глубокие преобразования.

Однако теперь Плутон находится в Водолее, который ассоциируется с принципом «власть народу».

Мы определенно движемся к радикальным социальным, экономическим и политическим переменам. Хочется надеяться, что они окажутся более просвещенными и этичными. Или искусственный интеллект возьмет все под свой контроль?

Можно ожидать невероятных технологических открытий и прорывов в медицине. Возможно, человечество наконец обнаружит источник вечной молодости?

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы много работаете, а отношения с близкими складываются тепло и уютно.

В июле первая конфигурация Урана и Плутона положила начало переменам в вашем повседневном мире. На этой неделе произойдет второе такое взаимодействие.

Встречи с соседями, родственниками и друзьями могут заставить вас взглянуть на окружающий мир совершенно иначе.

Ваша жизнь становится все более интересной и захватывающей!

Старые привычки мышления постепенно исчезают. Темп событий ускоряется, и вы понимаете, что все меньше вещей можно принимать как должное.

Письма, электронные сообщения, телефонные звонки, переписка и короткие поездки могут привести к совершенно неожиданным событиям.

Изучайте возможности, связанные с путешествиями, образованием, медициной и юриспруденцией, потому что ваш мир превращается в новый источник удивления и восторга.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это взаимодействие Урана и Плутона, которое произойдет пять раз в течение 2026–2028 годов, может вызвать перемены, затрагивающие ваши финансы и материальное положение.

Оно способно принести неожиданную прибыль или внезапную потерю.

Если вы чувствуете, что застряли на бесперспективной работе, какое-то событие может буквально вытолкнуть вас из этой ситуации.

Даже ваши ценности могут измениться.

Все, что сдерживает ваше развитие, способно неожиданно исчезнуть из вашей жизни.

Возможно, вы измените способ заработка, особенно если решите заняться наукой, технологиями, авиацией, компьютерами или астрологией.

На этой неделе ваше внимание сосредоточено на наследстве, страховании, совместном имуществе и долгах.

Отношения с окружающими складываются превосходно. Кроме того, у вас достаточно энергии для общения, спорта и веселых занятий с детьми.

Замечательно!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сейчас близкие отношения приносят вам тепло и удовольствие, а вы усердно работаете — как умственно, так и физически.

Веселые встречи с друзьями и романтика также находятся под благоприятным влиянием.

(Проявляйте терпение, если дома возникнут хаос или конфликты.)

Вы начинаете ощущать влияние взаимодействия Урана и Плутона, которое началось в июле, поскольку Уран находится в вашем знаке.

На глубинном уровне вы переосмысливаете свои отношения с внешним миром, а это, в свою очередь, заставит окружающих воспринимать вас иначе.

(Ну, этот парик трудно не заметить.)

Некоторые отношения могут показаться вам удушающими.

Возможно, вы начнете интересоваться астрологией, йогой, движениями за развитие человеческого потенциала и различными методиками личностного роста.

Ведь вам хочется развиваться по-новому, обрести больше свободы и независимости.

Рак (21 июня — 22 июля)

На этой неделе второе взаимодействие Урана и Плутона может принести сюрпризы и потрясения, о которых вы пока даже не подозреваете.

Возможно, кто-то тайно действует против вас, а вы об этом не знаете.

Не исключены трудности с крупными учреждениями и организациями.

Или, возможно, произойдет внезапное раскрытие каких-то секретов?

Вы больше не сможете обманывать себя в определенном вопросе или делать вид, что проблемы не существует.

Постарайтесь сейчас сделать как можно больше, потому что вы особенно продуктивны.

Возможно, вам захочется обновить интерьер дома и пригласить гостей.

Поскольку вы стали более прямолинейными в общении, ваши слова звучат убедительно и способны влиять на окружающих.

Это большое преимущество для тех, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством и писательством.

Превосходно!

Лев (23 июля — 22 августа)

На этой неделе Венера находится в вашем Доме Общения, делая вас обаятельными и дипломатичными.

Вы настроены игриво и стремитесь больше общаться.

Возможно, вас заинтересует искусство, общение с молодежью, спортивные мероприятия или небольшой отпуск.

Также вероятны семейные разговоры и домашний ремонт.

Между тем взаимодействие Урана и Плутона, начавшееся в июле, вновь повторится на этой неделе.

Оно побуждает вас осознать, что существуют совершенно разные способы жить.

(Даже такие, о которых раньше вы и не задумывались!)

Вас могут привлечь новые друзья и люди, которые бросают вызов вашим прежним взглядам.

Вы будете сопротивляться группам или отдельным людям, пытающимся превратить вас в того, кем вы на самом деле не являетесь.

Начните выражать свой новый стиль через друзей, клубы и сообщества.

А почему бы и нет? Это ваша жизнь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

На этой неделе вы сможете сделать удивительно много, потому что Марс в вашем знаке усиливает вашу энергию!

Дом и семья занимают важное место в вашей жизни, как и чтение, письмо и учеба.

Некоторые Девы отправятся в короткие поездки и будут с удовольствием разговаривать буквально со всеми.

Сейчас вы способны притягивать деньги, и это хорошо, поскольку охотно тратите их на удовольствия и красивые вещи.

Между тем взаимодействие Урана и Плутона, происходящее в 2026–2028 годах, принесет радикальные изменения в вашу профессиональную жизнь и направление дальнейшего развития.

Если влиятельные люди оказывают на вас чрезмерное давление, вы можете уволиться, потому что ваше терпение иссякло.

Но не действуйте слишком поспешно.

Убедитесь, что понимаете, что делаете.

Вам нужны новые впечатления и больше свободы во всем, чем вы занимаетесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы заняты, а темп жизни стремительно ускоряется.

Разговоры с окружающими, чтение, письмо, учеба и короткие поездки — лишь некоторые причины вашего насыщенного расписания.

Вас привлекают идеи, связанные с заработком денег.

Кроме того, вы заинтересованы в покупке обновок для гардероба, поскольку думаете о своей внешности.

Возможно, вы подумываете о создании нового образа — более смелого или необычного?

Отчасти это связано с тем, что вы стали внимательнее относиться к новым идеям и нестандартным способам мышления.

Сейчас вас особенно привлекают путешествия и обучение.

Некоторые Весы могут заинтересоваться наукой, технологиями, новыми методиками, астрологией или авиацией.

Даже переезд в течение ближайших двенадцати месяцев может показаться вам захватывающей перспективой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам хочется выйти из дома и отправиться в путешествие.

Ваша голова полна идей, и вы стремитесь делиться своими взглядами.

Вы с удовольствием проводите время с друзьями, участвуете в командных спортивных играх, соревнованиях и активно отдыхаете на свежем воздухе.

Возможно, вам понравится долгая прогулка с человеком, с которым можно обмениваться интересными мыслями?

Сейчас вы все больше думаете о деньгах и собственной финансовой безопасности.

Второе взаимодействие Урана и Плутона заставит вас осознать, что прежний порядок вещей в вашей жизни уходит в прошлое, а на его месте начинает формироваться что-то новое.

Ограничения, которые вы сами на себя наложили или позволили навязать другим, могут стать невыносимыми.

Вам захочется освободиться от них.

Возможны внезапные изменения в совместных финансах и ресурсах, которыми вы делитесь с другими людьми.

Вы стремитесь к свободе, которую дает финансовая независимость.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Солнце сейчас находится в вашем знаке, притягивая к вам людей и благоприятные обстоятельства.

Ура!

Марс пробуждает ваши амбиции, а Венера способствует теплым отношениям с друзьями и различными коллективами.

Кажется, жизнь складывается как нельзя лучше!

(Хотя не будем делить шкуру неубитого медведя.)

Взаимодействие Урана и Плутона, начавшееся в июле и повторяющееся на этой неделе, затронет ваши самые близкие партнерские отношения.

Если вы чувствуете себя ограниченными в отношениях, вам захочется вырваться на свободу.

Вполне возможно, что вы прямо заявите о необходимости перемен.

Также вы можете выбрать новую стратегию общения с человеком, которого считаете своим противником.

По сути, сейчас вы стремитесь избавиться от разрушительных моделей поведения и отношений.

Ведь именно оптимизм помогает вам процветать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сейчас вы предпочитаете не привлекать к себе лишнего внимания, поскольку ваш личный астрологический год подходит к концу, а новый начнется только с вашим днем рождения.

Возможно, вы будете чаще обычного проводить время с молодыми людьми.

Отношения с начальством и влиятельными людьми складываются превосходно.

Вам хочется путешествовать и высказывать свое мнение о политике, религии и расовых вопросах.

Кроме того, вы чувствуете финансовую уверенность благодаря удачливому и щедрому Юпитеру, который находится в одном из ваших денежных домов.

Однако второе взаимодействие Урана и Плутона может вызвать беспокойство по поводу работы.

Вам хочется освободиться от чрезмерных требований и обязанностей.

Вы мечтаете о новом виде деятельности, который не только подарит больше свободы, но и принесет интересные задачи, яркие впечатления и избавит от скучной рутины.

Все начинается с желания.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вас ожидает насыщенная общением неделя!

Путешествия будут особенно привлекательны.

Некоторые Водолеи могут увлечься человеком, который заметно отличается от их привычного окружения.

Не исключены споры о совместном имуществе, страховых вопросах и наследстве.

Романтические отношения будут страстными!

Это прекрасная неделя для постановки долгосрочных целей, особенно потому, что влияние Урана и Плутона побуждает вас искать новые способы самовыражения и творческой свободы.

Возможно, вас заинтересуют необычные развлечения и новые увлечения, поскольку вы постепенно разрушаете старые жесткие привычки и модели поведения.

Некоторые Водолеи могут неожиданно и очень сильно влюбиться.

Вас также способны привлечь новые технологии и методы работы с медиа, особенно в искусстве, ремеслах и дизайне.

Для вас наступает захватывающее время!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку Солнце находится в верхней части вашей натальной карты, оно символически освещает вас особенно выгодным светом.

Окружающие восхищаются вами, даже если вы не делаете ничего особенного.

Очевидно, сейчас самое время заявить о себе.

Просите то, чего хотите!

Это особенно благоприятный период для обращения за кредитом или ипотекой, поскольку деньги могут прийти к вам.

Правда, в ближайшие несколько недель придется проявлять терпение в отношениях с партнерами и друзьями.

Огненный Марс находится напротив вашего знака, из-за чего окружающие могут раздражать вас сильнее обычного.

На этой неделе второе взаимодействие Урана и Плутона пробудит желание изменить домашнюю обстановку.

Возможно, вы даже задумаетесь о переезде.

Старые связи с прошлым постепенно ослабевают.

Если нынешние жилищные условия вас не устраивают, желание сменить место жительства станет особенно сильным.

Обратите внимание: именно те сферы жизни, в которых возникают потрясения, подсказывают, где необходимы перемены и обновление.

Вы определенно стремитесь к новому ощущению свободы.

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