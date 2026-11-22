Поножовщина, угон, подделка номера — преступления за сутки в Якутии
В республике за сутки зарегистрированы 4 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В г. Якутске причинен тяжкий вред здоровью мужчины, 1985 г.р., он госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Подозреваемый установлен.
В столице региона совершен угон автомобиля «Тойота Пробокс». Подозреваемый установлен, т/с обнаружено.
В г. Якутске также выявлены факты изменения номера кузова автомобиля и подделки договора купли-продажи транспортного средства.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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