В республике за сутки зарегистрированы 4 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В г. Якутске причинен тяжкий вред здоровью мужчины, 1985 г.р., он госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Подозреваемый установлен.

В столице региона совершен угон автомобиля «Тойота Пробокс». Подозреваемый установлен, т/с обнаружено.

В г. Якутске также выявлены факты изменения номера кузова автомобиля и подделки договора купли-продажи транспортного средства.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.