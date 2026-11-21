В Якутской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту. Одним из основных вопросов повестки стала новая редакция Устава городского округа «город Якутск», подготовленная в связи с изменениями федерального законодательства. Депутаты поддержали проект для дальнейшего рассмотрения на заседании сессии.

С необходимостью принятия Устава в новой редакции связано вступление в силу Федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Закон предусматривает

изменения организационно-правовых основ местного самоуправления, полномочий и порядка взаимодействия муниципальных органов власти.

Проект новой редакции подготовлен совместно депутатским корпусом и Окружной администрацией. Для его разработки была создана специальная комиссия с участием представителей депутатских фракций. Документ также прошел публичные слушания, состоявшиеся 26 октября, и согласование с профильными ведомствами.

По итогам обсуждения комиссия поддержала проект новой редакции Устава для дальнейшего рассмотрения на заседаниях Президиума и сессии Якутской городской Думы.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в части финансирования

муниципальных программ, относящихся к вопросам местного самоуправления, общественной безопасности и муниципальной службы. Проект бюджета поддержан для рассмотрения в первом чтении.

В повестку заседания также вошли вопросы об установке памятников, бюстов и наградные вопросы. Кроме того, депутаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в муниципальные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции и соблюдения антикоррупционных требований на муниципальной службе.

Заседание провел председатель комиссии Феликс Романов. Приняли участие члены комиссии Светлана Чусовская, Евдокия Евсикова, Александр Румянцев и Владимир Ю, сообщает пресс-служба Якутской городской Думы

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