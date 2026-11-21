Леонид Спиридонов: «До конца года должны погасить задолженность спортивных учреждений за коммунальные услуги»

Вчера в Государственном Собрании (Ил Тумэн) состоялось заседание согласительной комиссии по рассмотрению проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

Одним из вопросов обсуждения стало финансовое обеспечение подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Якутии учреждений в части оплаты жилищно-коммунальных услуг и энергоресурсов, а также погашение накопившейся задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе ДЭК.

В ходе совместной работы Министерства, Правительства республики и народных депутатов предусмотрены решения по обоим направлениям. Накопившуюся задолженность спортивных учреждений должны погасить до конца 2026 года. Кроме того, в бюджете на 2027 год предусмотрены средства на оплату коммунальных услуг и энергоресурсов.

Таким образом, учреждения получат финансовую основу для своевременной оплаты текущих коммунальных расходов, а вопрос накопившейся задолженности должен быть урегулирован до конца текущего года.

Министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов отметил, что при формировании бюджета необходимо учитывать реальные потребности спортивных учреждений и расходы на содержание инфраструктуры.

«Содержание спортивной инфраструктуры требует значительных финансовых ресурсов. Коммунальные платежи составляют обязательную часть расходов каждого учреждения, независимо от его профиля и масштаба деятельности. При формировании бюджета необходимо учитывать эти обязательства в полном объёме, поскольку от этого зависит финансовая устойчивость организаций и бесперебойная работа спортивных объектов. В ходе обсуждения бюджета нам удалось совместно с Правительством республики и народными депутатами найти решение по накопившейся задолженности: её должны погасить до конца 2026 года. Также предусмотрено финансирование коммунальных расходов на 2027 год. Благодарю руководство республики и депутатский корпус за поддержку предложенных решений. Это важный шаг для стабильной работы всей спортивной отрасли», — подчеркнул Леонид Николаевич, сообщает пресс-служба Минспорта Якутии

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