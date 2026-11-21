Якутия стала одним из победителей конкурса Минтранса России по развитию беспилотной доставки грузов, сообщил глава Якутии в max.ru/aisen_nikolaev.

Итоги объявили на сессии по низковысотной экономике в рамках «Транспортной недели». Участие в федеральном проекте позволит отработать новые маршруты с конкретными заказчиками, оценить эффективность перевозок и условия для перехода к регулярной доставке.

В Якутии уже организовали около 500 рейсов через Лену, проверили работу беспилотников в летнюю жару и морозы до минус 39 градусов. Доставляем лекарства в отдалённые медучреждения и анализы в районные больницы, отрабатываем перевозки со Сбером. Планируем расширить доставку через Лену на заказы Wildberries.

Наша задача – последовательно расширять применение беспилотников для решения повседневных задач жителей и предприятий республики.