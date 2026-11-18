ДЭК ограничивает тепло бюджетным предприятиям Якутска из-за миллионных долгов



В ноябре 2026 задолженность юридических лиц Якутского отделения Якутскэнергосбыта превысила 1,2 миллиарда рублей. В отсутствии конструктивного диалога с организациями-неплательщиками энергетики были вынуждены перейти к жестким мерам и приступили к ограничению подачи энергоресурсов.

На сегодняшний день частично ограничена подача тепла в помещения двух предприятий, курируемым Министерством спорта Якутии: ГБУ РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» (СК «Дохсун») и ГБУ РС(Я) «Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд РС(Я)» (СК «Триумф»). Долг СК «Дохсун» за энергоресурсы приближается к 10 миллионам рублей, а задолженность СК «Триумф» – к 12 миллионам.

До конца месяца при отсутствии оплат с отключением тепла могут столкнуться еще две бюджетные организации столицы: ГБПОУ РС(Я) «Якутский Сельскохозяйственный техникум» с долгом в 4,4 миллиона рублей и ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и информационных технологий» (1 млн рублей), а также еще 8 предприятий г. Якутска. Соответствующие уведомления в адрес предприятий уже направлены.