Галерейный проект меценатов Башкортостана приглашает якутских художников

Проект Рафаэля Мифтахова – предпринимателя и мецената – это всероссийский художественный пленэр и выставочный цикл под названием «Живая палитра Башкортостана».

Инициатором, идеологом и главным меценатом проекта выступает Рафаэль Камильевич Мифтахов. Проект реализуется при поддержке администрации города Стерлитамака, Стерлитамакской картинной галереи (филиала Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова), а также структур, связанных с Мифтаховым: сети развлекательных центров «Галактика» и АНО «Культурно-досуговый центр «Мир добрых дел»». Проект осуществляется на грант Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

Широта интересов башкирских предпринимателей может удивить даже искушенного наблюдателя. Они органично соединили эстетическое движение в республике и Поволжье с, казалось бы, далекими от искусства сферами. Как гласит пословица, не место красит человека, а человек – место. Благодаря их усилиям на стыке культурных инициатив и экономики рождается продуктивный симбиоз, который преображает саму территорию. Инициатива дружественного региона является хорошим опытом для подражания и у нас в республике.

Проект направлен на развитие межрегионального культурного сотрудничества и художественного осмысления природы и истории Башкортостана. Главная задача – создать коллекцию работ, отражающую уникальность региона, укрепить профессиональные связи между художниками России и повысить туристическую привлекательность республики. Рафаэль Мифтахов ставит целью создание художественного образа Башкортостана и продвижение культурного туризма.

В проекте принимают участие 15 профессиональных художников из девяти городов России (Пенза, Кострома, Углич, Ярославль, Вологда, Чебоксары, Уфа, Салават, Стерлитамак, Казань, Самара, Череповец, Набережные Челны). Среди них – признанные мастера пленэрного пейзажа, такие как Евгений Гололобов, Дмитрий Сысоев, Ирина Рыбакова, а также известные местные авторы. Участники представляют разные художественные школы: от академического реализма Пензенского училища им. К.А. Савицкого до постимпрессионизма и экспрессионизма.

Итогом пленэра становится масштабная выставка в Стерлитамакской картинной галерее. В 2025 году она проходила в филиале Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова. Экспозиция представила многоголосый портрет природных точек региона, объединив различные творческие методы – от академической основы живописи до графического обобщения и экспрессионизма. Выставка стала диалогом между мастерами кисти и природой, а также между культурными традициями народов России. Организаторы и участники отмечают высокий уровень гостеприимства и душевность проекта.

Канал «Антропология Севера» и Академия наук Якутии адресуют свой новый выпуск якутскому зрителю и, прежде всего, художественному сообществу республики. В центре внимания – проникновенный рассказ Рафаэля Мифтахова о творчестве башкирских художников. Примечательно, что автор говорит об их работах так увлекательно, не будучи профессиональным искусствоведом. Его герои представлены на передвижной выставке, которая поселилась прямо в крупном торговом центре Стерлитамака, сделав искусство частью повседневности горожан. Приятного просмотра!

Справка: Башкирское изобразительное искусство поразительно близко в своей этапности эволюции с развитием изобразительного искусства Якутии. Это самобытное явление в российской культуре, сформировавшееся на стыке древних кочевых традиций, исламского декоративно-прикладного наследия и европейской живописной школы. Его история делится на несколько ключевых этапов.

До начала XX века изобразительное искусство в регионе сдерживалось религиозными нормами ислама (суннизма), запрещавшими изображение живых существ. Поэтому художественное осмысление мира долгое время оставалось орнаментально-декоративным. Развивались резьба по дереву, войлоковаляние, тиснение по коже, вышивка и ковроделие. Этот богатый орнаментальный язык впоследствии наложил отпечаток на характер башкирской живописи, определив ее яркую декоративность и любовь к локальному цвету.

Профессиональное искусство начало формироваться в 1910-е годы. Важную роль в этом процессе сыграли:

— Михаил Нестеров, уроженец Уфы, который в 1913 году подарил родному городу коллекцию картин (включая свои работы и полотна Репина, Сурикова, Серова), что послужило основой для создания художественного музея.

— Давид Бурлюк, отец русского футуризма, поселившийся в селе Иглино в 1915 году. Он оказал огромное влияние на местных художников, познакомив их с авангардными течениями.

— Первое поколение национальных художников: Касим Девлеткильдеев (считается первым профессиональным художником-башкиром), Александр Тюлькин, Порфирий Лебедев, Юлия Блюменталь. В 1913 году в Уфе было создано «Общество любителей живописи», а в 1910-х годах открылись первые изостудии.

В советское время искусство Башкортостана развивалось в рамках метода социалистического реализма, однако художники сумели наполнить его национальным содержанием. В 1930–1960-е годы сформировалась мощная живописная школа. Вершиной этого периода считается творчество Ахмата Лутфуллина (1928–2007), чье направление искусствоведы называют «башкирским неореализмом». Его монументальные полотна, изображающие быт и характеры сельских жителей, стали классикой. Также широкую известность получили работы Бориса Домашникова, Рашида Нурмухаметова, Александра Бурзянцева, Адии Ситдиковой и Михаила Назарова.

С конца XX века башкирское искусство переживает период стилистического многообразия. В 1990-е годы на фоне поиска нового художественного языка появилось направление неопримитивизма, сочетающее опыт русского авангарда с традиционной народной культурой.

Сегодня художники республики работают в самых разных направлениях: от академической живописи до постмодернизма, абстракционизма, сюрреализма и концептуализма. В искусстве современных мастеров (например, Ильдара Гильманова) очевидна привязанность к модернистской эстетике.

Уфа утвердилась как крупный центр графического искусства. С 1998 года в столице республики проходит Уральская международная триеннале печатной графики, собирающая художников со всего мира. Важным событием для актуального искусства стало открытие в 2003 году Музея современного искусства имени Наиля Латфуллина, вокруг которого объединилась группа художников «Чингисхан», исследующая этнофутуризм и тенгрианскую символику.

Значительную роль в поддержке искусства играют государственные институции – Башкирский государственный художественный музей имени М. В. Нестерова и Союз художников Республики Башкортостан, а также частные и корпоративные коллекционеры.

Современная выставочная жизнь Уфы характеризуется разнообразием площадок – от академических музеев до независимых галерей и арт-кластеров. В городе сформировалась плотная афиша, где традиционное искусство соседствует с актуальными экспериментами.

Уфа сохраняет статус одного из центров печатной графики в России. В городе регулярно проводятся Уральская международная триеннале графики и выставки по итогам творческих лабораторий (например, по башкирской эмали «Шульган-Таш»).

В конце 20 – начале 21 века в республике сформировался слой частных и корпоративных коллекционеров, что стимулировало проведение ярмарок и Биеннале частных коллекций.

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