Стратегический тандем: Татарстан и Якутия объединяют экологию и технологии



О научном потенциале татарстанских коллег

Татарстан и Якутия – два опорных макрорегиона России, чьи судьбы неразрывно связаны с поиском баланса между бережным отношением к уникальной природе и форсированным технологическим развитием. Татарстанские коллеги доказали, что глубокая академическая школа способна эффективно отвечать на глобальные вызовы эпохи, обеспечивая республике интеллектуальное лидерство.

Приоритетами АН РТ на 2026 год являются подготовка квалифицированных кадров, развитие междисциплинарных исследований и расширение межведомственного взаимодействия. Академия наук Татарстана успешно реализует данную триаду в своей уникальной экосистеме: от нефтехимии и передового машиностроения до сохранения культурного кода многонационального Поволжья (см. Справку ниже).

Особое внимание уделено практической отдаче науки. Опыт Татарстана по проведению конкурса «Инновация года – 2026», который работает как механизм упаковки и внедрения проектов в республиканскую экономику, назван образцовым для тиражирования.

Для северян, работающих в условиях экстремальной криосферы, опыт коллег из Поволжья – создание полных производственных цепочек и логистических коридоров бесценен. Юбилей татарстанских коллег становится точкой сборки для формирования единого контура большой российской науки – от Балтики и Волги до Лены.

В рамках мероприятий этого месяца состоялась встреча глав научных делегаций некоторых стран и регионов России с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Предлагаем видеорепортаж с занимательными выступлениями Раиса, вице-президента, академиков РАН и гостей:

В Татарском академическом театре имени Г. Камала состоялось торжественное собрание. Вечер открылся выставкой достижений подразделений АН Татарстана и докладом президента Академии – Рифката Минниханова, а завершился праздничным концертом, который подготовили сами ученые, уровень которого не уступает профессиональным коллективам. Приятного просмотра!

В рамках рабочих мероприятий в Казани прошли заседания Совета по региональной политике РАН, четыре научные сессии и рабочее заседание Ассоциации региональных академий наук РФ о которых мы подготовим в последующем отдельные материалы. Подробности мультимедийного сопровождения, а также самые свежие новости мировой и отечественной науки смотрите и в корпоративных аккаунтах Академии наук Якутии.

Справка: Наука в Республике Татарстан демонстрирует устойчивый рост и занимает лидирующие позиции в России, уступая по показателям научно-технологического развития только Москве и Санкт-Петербургу. В 2025 году республика заняла первое место в индексе зрелости системы управления научно-технологическим развитием. Ключевые показатели и инфраструктура подтверждают этот статус: внутренние затраты на исследования выросли на две трети, достигнув 54 млрд рублей, а финансирование на одного ученого составило 3,2 млн рублей (при среднероссийском показателе в 2,8 млн). Численность персонала в сфере научных разработок достигла исторического максимума за 25 лет — более 16,5–16,6 тысячи человек.

Достижения татарстанской науки охватывают широкий спектр направлений — от фундаментальных гуманитарных исследований до передовых инженерных разработок:

Технологический суверенитет и инженерия

* Беспилотные авиационные системы (БАС): Татарстан стал одним из пилотных регионов по развитию беспилотников. Создана Лига беспилотных систем, а Институт археологии им. А. Халикова успешно применяет дроны для поиска и мониторинга памятников. При поддержке Академии наук республика выиграла конкурс на запуск научно-производственного центра по беспилотникам.

* Искусственный интеллект: Университет Иннополис и Академия наук РТ разработали программу обучения по применению ИИ. Институт прикладной семиотики создает генеративно-распознающую модель татарского языка для когнитивных систем, а также нейросетевой переводчик Tatsoft, которым пользуются до 1,6 млн человек.

* Промышленные инновации: Ученые сопровождают проектирование Казанского метрополитена, разрабатывают центробежные и винтовые компрессоры, а также уникальные катализаторы сероочистки ИВКАЗ, которые закупают зарубежные компании. Внедряются аддитивные технологии на промышленных предприятиях.

* Энергетика и экология: Разработаны и готовы к применению беспроводные оптоэлектронные сенсоры метана (уровень готовности технологии УГТ 7) для безопасности газомоторного транспорта и цифровые сейсмические станции для мониторинга гидроразрыва пласта. Институт проблем экологии и недропользования выпустил первую в России двуязычную Красную книгу РТ.

* Медицина и оборудование: Ведутся исследования в области квантовой информатики и астрофизики. В нанотехнологиях разработаны высокоэффективные нанокатализаторы. Казанские ученые наладили производство МР-томографов, которые соответствуют мировым стандартам, но стоят в несколько раз дешевле зарубежных аналогов.

Гуманитарные и цифровые проекты

* Сохранение наследия: Институт языка, литературы и искусства подготовил 25-томный академический свод «Татар халык иҗаты» («Татарское народное творчество») и обновленную рукопись 6-го тома «Истории татарской литературы». Впервые в отечественной фольклористике был проведен комплексный анализ мифологических персонажей. Институт истории издал второй том «Истории татар западного Приуралья» и 800-страничный сборник «Великая Отечественная война в судьбах народов и регионов», вошедший в пятерку лучших книг недели по версии «Независимой газеты».

* Цифровизация: Запущены онлайн-энциклопедия «Татарика 2.0», ГИС «Культурное наследие Татарстана», электронный фонд словарей *Tatzet* (70 словарей современного татарского языка) и геопортал tatarstones.ru.

Предлагаем вниманию цифровой проект анимационных видеороликов по увековечиванию памяти героев СВО из Татарстана, воссозданных с помощью ИИ: https://vkvideo.ru/video/playlist/-26433195_10

* Финтех: Представлен проект TatCoin — блокчейн-платформа для привлечения исламских финансов, находящаяся в высокой стадии готовности.

Поддержка ученых и образование

В республике действует разветвленная система стимулов. В 2025 году было поддержано 223 научных проекта. Размер государственных премий и грантов для молодых ученых значительно вырос (например, 40 республиканских премий по 138,2 тыс. рублей, гранты на соципотеку). Работают пять передовых инженерных школ (ПИШ) при вузах, а Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) и другие вузы участвуют в федеральной программе «Приоритет-2030». Для популяризации науки осенью Казань принимала статус научной столицы страны в рамках Kazan Science Week.

Несмотря на успехи, руководство Академии наук отмечает и проблемные зоны. Республиканский бизнес пока недостаточно активно сотрудничает с учеными в сферах атомной энергетики, биоэкономики и некоторых направлениях беспилотной авиации, а условия конкурсов не всегда учитывают потенциал местных научных школ.

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