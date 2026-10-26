Золотая лихорадка: Как прииски перекроили судьбу Якутии

Золото, лед и кони: как Ленские прииски изменили жизнь Якутии

Продолжаем рубрику «Исследования молодых ученых» в публицистическом изложении

Представьте себе Якутию второй половины XIX века. Это не просто суровый край вечной мерзлоты, а эпицентр великой сибирской золотой лихорадки. В верховьях Лены, на Патомском нагорье, междуречье Витима и Олекмы, разворачивается грандиозная стройка капитализма. Но золото в мерзлой земле – это лишь половина дела. Вторая, не менее сложная половина – как накормить десятки тысяч людей там, где ничего не растет, а до ближайшего города сотни верст непроходимой тайги?

Статья Максима Алексеева, научного сотрудника Академии наук Республики Саха (Якутия), раскрывает удивительный механизм, который связал кочевую Якутию и промышленную Россию. Ленская золотопромышленность не просто выкачивала из земли драгоценный металл, она стала мощнейшим локомотивом, который вытащил традиционный регион из вековой изоляции.

Источник: Алексеев М. С. Становление системы продовольственного снабжения Ленской золотопромышленности (вторая половина XIX В.) / М. С. Алексеев // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. – 2026. – Т. 58, № 1(121). – С. 61-67. – DOI 10.24412/1728-5283-2026-1-61-67. – EDN SEJKQY.

Ссылка: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-sistemy-prodovolstvennogo-snabzheniya-lenskoy-zolotopromyshlennosti-vtoraya-polovina-xix-v/viewer

Империя на санях

К 1877 году Якутская область, которая еще в 1860-м добывала в 3,5 раза меньше золота, чем соседняя Енисейская губерния, вырывается в абсолютные лидеры. Объемы добычи здесь вырастают почти в пять раз. На приисках, где к концу века трудились уже более 23 тысяч человек (для сравнения, в административном центре – Якутске – жило всего около 6,5 тысяч), требовалась бесперебойная система снабжения.

Единственной дорогой жизни была река Лена. С мая по август, в короткий период навигации, сюда шли пароходы. На берегах выросли три крупных логистических хаба: Мачинская резиденция (база Олекминской системы), Витимская резиденция и город Бодайбо – главная складская база всего округа. Сюда стекались миллионы пудов грузов.

Но настоящая жизнь начиналась зимой. Как только реки вставали, на лед выходили якутские возчики. Это была уникальная, отточенная веками логистическая операция. Перевозка шла в два этапа: в ноябре, по первому прочному льду, везли замороженные туши мяса, закупленные у скотоводов. В марте – оставшиеся припасы, которые нельзя было заморозить. Летняя доставка на телегах была невозможна из-за полного бездорожья тайги, а перегонять скот живьем – разорительно, животные гибли от истощения.

Экономика выживания

Система снабжения породила сложную социальную иерархию. На вершине стояли золотопромышленники, владевшие складами в Бодайбо. Ниже – богатые подрядчики-купцы, которые брали государственные подряды на миллионы пудов. А в самом низу – рядовые возчики.

Именно здесь кроется одна из самых драматичных страниц истории. Подрядчики выступали классическими посредниками: они брали контракт, а затем пересдавали его мелкими частями возчикам, забирая себе до 25% прибыли. Сами возчики, рискуя жизнью в пятидесятиградусные морозы, получали крохи. В 1893 году терпение лопнуло: олекминские извозчики подали жалобу губернатору В.Н. Скрыпицыну на «барышническую» деятельность посредников. Реакция властей была показательной: губернатора поддержал, и часть грузов начали распределять напрямую между сельскими обществами. Это позволило скотоводам Вилюйского округа продавать мясо не перекупщикам по 1,6 рубля за пуд, а напрямую обществам по 4–5 рублей.

Якутия, которую построил Лензолото

Золотые прииски перестроили весь быт местного населения. Традиционное скотоводство получило колоссальный рынок сбыта. Мясо и рыба из Якутской области составляли 74% всех закупленных для приисков припасов. В 1915–1916 годах только одно «Лензолото» закупило якутского мяса на 426 600 рублей, причем доля зимнего (замороженного) мяса составила почти 69%.

Но главное изменение произошло в сельском хозяйстве. Огромный спрос на муку заставил якутов, никогда не знавших плуга, осваивать земледелие. К концу XIX века на местные хозяйства приходилось уже около половины сбора зерновых в области – до 650 тысяч пудов. Олекминский округ на глазах превращался из чисто скотоводческого в земледельческий.

Золото требовало и дерева. Около двух тысяч человек (10% всех рабочих приисков) занимались лесозаготовками. Для инородцев это был «крупный заработок»: 162 подрядчика получили за поставку леса до 750 тысяч рублей.

Вместо эпилога

Ленская золотопромышленность второй половины XIX века – это история не только о тоннах шлихового металла. Это история о том, как капитализм, ведомый жаждой наживы, прорубил окно в вечную мерзлоту. Прииски заставили кочевников торговать, научили их пахать землю, дали работу тысячам лесорубов и создали на Лене полноценный речной флот.

Золото ушло, а созданная инфраструктура, торговые связи и навыки хозяйствования остались. И когда сегодня мы говорим о мощной экономике Якутии, ее корневище уходит именно туда – в скрип полозьев по зимнику, в пар от дыхания якутских лошадей и в амбары Бодайбо, где век назад лежали миллионы пудов муки, ожидающие своего часа.

Справка: Прииски Бодайбо

География и статус Бодайбинский золотоносный район расположен в Иркутской области, в бассейне рек Витим и Бодайбо. Это историческое сердце российской золотодобычи, где за 170 лет работы было извлечено более 1360 тонн золота. Сам город Бодайбо находится на берегу реки Витим в 1095 км от Иркутска.

История открытия и развития

1863 год: Начало промышленной эры. Поисковая партия иркутского купца первой гильдии Михаила Сибирякова под руководством казака Ивана Новицкого обнаружила в бассейне реки Бодайбо первую богатую золотоносную россыпь. Вскоре был зарегистрирован первый отвод – Стефано-Афанасьевский прииск.2 источника

Начало промышленной эры. Поисковая партия иркутского купца первой гильдии Михаила Сибирякова под руководством казака Ивана Новицкого обнаружила в бассейне реки Бодайбо первую богатую золотоносную россыпь. Вскоре был зарегистрирован первый отвод – Стефано-Афанасьевский прииск.2 источника 1864 год: На месте современного города основана приисковая Бодайбинская резиденция, служившая перевалочным складом для приисков.

На месте современного города основана приисковая Бодайбинская резиденция, служившая перевалочным складом для приисков. 1903 год: По указу императора Николая II поселку присвоен статус города. Были организованы органы местного самоуправления – Дума и Управа.3 источника

По указу императора Николая II поселку присвоен статус города. Были организованы органы местного самоуправления – Дума и Управа.3 источника Конец XIX – начало XX века: Для вывоза золота и снабжения приисков в 1895 году была введена в эксплуатацию узкоколейная Бодайбинская железная дорога, действовавшая до 1967 года.3 источника

Ленский расстрел 1912 года В ночь на 4 (17) апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества (Лензолото) произошло трагическое событие, вошедшее в историю как Ленский расстрел. Поводом для забастовки рабочих стали тяжелейшие условия труда, 11-часовой рабочий день, система штрафов и перебои с поставками продовольствия. Когда толпа бастующих рабочих направилась к Надеждинскому прииску для вручения администрации требований, по приказу жандармского ротмистра Трещенкова солдаты открыли огонь. По официальным данным, погибли 107 человек и 83 получили ранения (по другим оценкам, число жертв превысило 270 человек). Расстрел вызвал огромный общественный резонанс в Российской империи и стал одним из катализаторов революционного движения.3 источника

Советский период и современность В советское время прииски были объединены в трест «Лензолото». В 1921 году добыча золота резко сократилась из-за Гражданской войны и разрухи, но затем отрасль была восстановлена.

В настоящее время добыча ведется преимущественно дражным и гидравлическим способами. Крупнейшим недропользователем является ПАО «Высочайший» (GV Gold), а также компания «Полюс». В Бодайбинском районе продолжается активная геологоразведка, в том числе на месторождении Сухой Лог – одном из крупнейших в мире по запасам рудного золота. Несмотря на колоссальные объемы добычи, инфраструктура региона находится в тяжелом состоянии: город регулярно сталкивается с проблемами в отопительный сезон, а условия труда на приисках остаются суровыми из-за резко континентального климата.

Подписывайтесь на каналы Академии наук Якутии!

Каналы и социальные сети Академии наук Якутии:

https://rutube.ru/channel/24490370

https://vk.com/public217206078

https://t.me/AkademyRepSakha

Электронная версия «Энциклопедии Якутии»: https://opac.nlrs.ru/enc/

Сайт Академии наук Якутии: https :// asyakutia . ru /