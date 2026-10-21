Зеленое золото: наука развеивает мифы

Забытая русская культура собирается перевернуть мировую экономику

Наука развеивает мифы. «Нервные клетки не восстанавливаются». Сейчас нейробиология доказала: в некоторых зонах мозга (например, в гиппокампе) нейрогенез возможен. «Смена времён года происходит из-за того, что Земля то ближе, то дальше от Солнца». На деле сезонность обусловлена лишь наклоном земной оси, а не изменением расстояния.

Часто такие мифы возникают из-за упрощения сложных идей, неверной интерпретации данных или сильного культурного влияния. Наука же требует проверок, воспроизводимости и критического анализа – и благодаря этому помогает отделять факты от вымысла. Для России одним из самых опасных и искусственно созданных мифов стала идея о конопле единственно – как о наркотике! Кому-то эта подмена понятий была крайне выгодна. Сегодня улыбку вызывают агитационные плакаты времен СССР или их современные нейросетевые копии. Однако стоит взглянуть на них через призму научной и экономической рациональности – и «пропагандистская» картинка рассыпается.

В XVIII–XIX веках главным стратегическим ресурсом Российской империи была не нефть, а конопля. Миллионы гектаров земли, «зеленое золото», которое ценилось выше мехов, древесины и железа. Без русского пеньковолокна не было бы эпохи Великих географических открытий: именно корабли под парусами из нашей пеньки открыли Америку и совершили первое кругосветное плавание. Такелаж британского и голландского флотов, державших в страхе все океаны, почти полностью состоял из волокон, выращенных на русских полях. Смеем даже предположить, что Витус Беринг выращивал в Якутске и Охотске климатически неприхотливую коноплю, чтобы подготовить надежный такелаж для своих судов, достигших Америки и Японии. Везти такелаж через всю Россию до Охотска?!

Но настоящая интрига началась в 1806 году. Наполеон, пытаясь задушить Англию экономически, запретил подконтрольным странам торговать с ней. Европа замерла в блокаде. Однако Россия нашла лазейку: пенька продолжала тайно уходить к британцам через нейтральные порты.

В 1810 году Александр I пошел на беспрецедентный шаг – легализовал эту контрабанду, открыто нарушив условия Тильзитского мира. Для Наполеона это стало последней каплей. Французская экономика, оставшаяся без русской пеньки для своего флота, понесла колоссальный ущерб. Чтобы сломить упрямого русского императора и перекрыть поток «зеленого золота», Бонапарт двинул свои армии на восток…

В последние годы интерес к конопле растёт во всём мире, и это связано не с модой, а с её широким практическим потенциалом. Важно сразу уточнить: в данном тексте речь идёт о промышленной (технической) конопле – растении с крайне низким содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК), которое выращивается для волокна, семян и биомассы и не обладает наркотическим действием.

Представьте себе растение, которое растет быстрее бамбука, не требует пестицидов, лечит почву, а из его стебля можно построить дом, сшить одежду, заправить автомобиль и испечь хлеб. Звучит как научная фантастика? Для наших предков это была суровая реальность. Сегодня это растение возвращается, чтобы стать главным драйвером новой, зеленой экономики. Имя ему – техническая конопля.

Имперский размах и космические масштабы

Россия не просто может, а обязана стать мировым лидером в этой отрасли. Ведь мы уже проходили это. В советское время наши поля давали львиную долю мирового урожая конопли. Это было стратегическое сырье: из него делали сверхпрочный корабельный канат, способный выдержать штормы любого океана, и авиационную ткань. Сегодня, когда перед страной стоят задачи технологического суверенитета и освоения новых рынков, конопля – это не шаг назад в прошлое, а прыжок в будущее.

Мировой рынок конопли уже оценивается в миллиарды долларов и продолжает расти. Россия, обладающая колоссальными площадями пустующих плодородных земель (по некоторым оценкам, от 13 до 17 миллионов гектаров), обладает уникальным шансом вернуть утраченные позиции. Мы можем стать не только самодостаточным производителем, но и крупнейшим в мире экспортером «зеленого золота». По оценкам экспертов, возрождение этой индустрии способно обеспечить рабочими местами до миллиона граждан, а ежегодный оборот отрасли превысит 100 миллиардов рублей.

Академия наук Якутии предлагает небольшой видеосюжет с комментариями эксперта Рафината Яруллина о конопле как мощном промышленном ресурсе:

От пластиковой бутылки до корпуса самолета

Что именно можно сделать из конопли? Ответ прост: практически всё, что сегодня производится из дерева, хлопка или нефти. Двери автомобиля, приборная панель, корпус яхты или даже фюзеляж самолета – конопляные биокомпозиты прочнее пластика на 30% и в разы экологичнее. Вспомните Генри Форда: еще в 1941 году он создал прототип автомобиля, на 70% состоящий из конопляной соломы. Кузов этой машины не могли пробить даже кувалдой. Сегодня западные инженеры вернулись к его идеям, создавая легкие и сверхпрочные материалы для автопрома и авиакосмической отрасли.

Строительство? Конопляный бетон (Hempcrete) – это теплый, дышащий, огнеупорный материал, который не гниет и не боится плесени. Бумага? С одного гектара конопли получается в четыре раза больше целлюлозы, чем с гектара леса, а сама бумага получается прочнее и долговечнее. Текстиль? Волокно конопли в 4-5 раз длиннее хлопкового, оно гипоаллергенно, обладает естественными антисептическими свойствами и блокирует 95% вредного ультрафиолета. Первые джинсы Леви Страусса, созданные для суровых золотоискателей, были сшиты именно из нее и сохранились до наших дней в идеальном состоянии.

В Военно-промышленном комплексе (ВПК) используют конопляное сырье. Есть планы замещения порохов в ракетно-артиллерийском вооружении с хлопковой на троцеллюлозы на конопляную, использования конопляных биокомпозитов в броне танковой технике, авиационных и ракетно-космических изделиях.

Существуют экспериментальные образцы военной формы, изготовленной из конопляных тканей. Однако все разработки специалистов ВПК РФ, в отличие от аналогичных, уже применяемых в странах НАТО, не реализуются из-за отсутствия достаточной сырьевой базы, практически разрушенной первичной и глубокой пере работки сырья.

Это направление перспективно и востребовано, ткани специального назначения из конопли могут быть реализованы на рынке РФ, помимо традиционных, по примеру развития в ЕС и КНР.

Министерство обороны Китая утвердило программу развития конопляной отрасли. В мире сейчас 150 тысяч гектар засеяно коноплёй, больше трети из них находится в Китае. Где планируется их кратное увеличение. Министерство обороны Китая планирует заменить хлопковую одежду конопляной. Не полностью, а чтобы была смесь: конопли с хлопком для летней одежды и конопли с шерстью для зимней. Если смешать шерсть с коноплёй, то одежду перестанет портить моль – это одно из свойств конопли. Ещё конопля природный антисептик. К тому же она гипоаллергенная. Этим хотят воспользоваться в Китае.

Перспективным направлением считается получение пороха из целлюлозы технической конопли на замену пороха получаемого из целлюлозы хлопка, который в России не выращивается. Развитием этого направление занимаются в Республике Татарстан, что также создает хорошие предпосылки для дальнейшего роста посевных площадей технической конопли в республике (по книге: Конопля 2.0: от традиций к инновациям. Казань: АО «Татнефтехиминвест-холдинг», 2026. – 140 с.).

Аптека, кухня и заправка на одном поле

Но самое удивительное скрыто внутри. Конопляное семя – это совершенный суперфуд. В нем идеальный баланс жирных кислот омега-3 и омега-6 (соотношение 2,5:1, которое считается золотым стандартом для здоровья сердца), 20 аминокислот, включая 8 незаменимых, и огромное количество белка. Хлеб с добавлением конопляной муки получается невероятно мягким, ароматным и питательным.

Из семян отжимают масло, не уступающее элитным сортам оливкового, которое в косметике творит чудеса: оно гипоаллергенно, восстанавливает кожу на клеточном уровне и защищает от старения. А в медицине на основе непсихоактивного каннабидиола (КБД) уже создают лекарства от эпилепсии, рассеянного склероза и лейкемии.

Даже отходы производства превращаются в доходы. Стеблевая костра идет на топливные брикеты, чья теплотворная способность выше, чем у торфа и мягких пород дерева, а жмых становится элитным кормом для скота. Из ферментированных стеблей можно получать биоэтанол, навсегда закрывая вопрос зависимости от ископаемого топлива.

Битва с мифами и бюрократией

Так почему же поля до сих пор пустуют? Главная преграда – не климат и не технологии, а стереотипы и бюрократия. В обществе до сих пор путают промышленную коноплю (где содержание ТГК строго ограничено законом и составляет менее 0,1%) с ее наркотическим родственником. Это отпугивает крупных инвесторов, которые боятся репутационных рисков.

К этому добавляются административные барьеры: выращивание технической конопли в России разрешено, но обставлено таким количеством проверок и согласований, что фермеру проще засеять поле привычной пшеницей. Несмотря на это, отрасль уже показывает взрывной рост: если в 2010 году площадь посевов составляла всего 0,87 тыс. га, то к 2024 году она увеличилась более чем в 20 раз – до 20,4 тыс. га. Лидерами стали Пензенская, Брянская области и Республика Мордовия, которая, к слову, уже реализует масштабные совместные проекты с Китаем.

Путь к возрождению

Чтобы конопля снова стала становым хребтом русской деревни, государству необходимо сделать три шага.

Первый – пересмотреть нормативную базу, убрав избыточный контроль с безобидной сельскохозяйственной культуры.

Второй – дать зеленый свет науке. На начало 2025 года в реестр уже включено 36 отечественных сортов, таких как «Вера», «Сурская», «Роман» и «Милена». Они созданы нашими селекционерами специально для климата России, не содержат наркотического ТГК и дают до 33% масла в семенах.

Третий – запустить масштабную просветительскую кампанию, чтобы слово «конопля» перестало вызывать улыбку или подозрения, и принять полноценную Государственную программу развития коноплеводства.

Прошло столетие забвения. Но лед тронулся. Медленно, но верно, отвоевывая каждый гектар, техническая конопля возвращается на российские поля. И есть все шансы, что уже лет через десять эту культуру вновь, как в былые времена, будут называть не иначе как «зеленым золотом», обеспечивающим мощнейший импульс развитию сельского хозяйства и промышленности всей страны.

Справка: Перспективы развития конопляной отрасли

(из брошюры: Конопля возвращается. Аналитический обзор / Р.С. Яруллин, Б.М. Галиев, Н.Н. Хамидуллин, Л.Н. Стрельникова, Е.И. Алексеев. – Казань: Артифакт, 2025. – 56 с.)

По мнению доктора сельскохозяйственных наук Т.И. Сухорада, главного научного сотрудника сектора селекции и семеноводства конопли ФГБНУ «НЦЗ им. П.П. Лукьяненко», практически любой продукт, который можно изготовить из дерева, хлопка или нефти (включая пластик), можно производить из конопли возобновляемого ресурса.

В последние десятилетия отношение к технической конопле кардинально изменилось в лучшую сторону, и сегодня её богатейший хозяйственный потенциал признан повсеместно.

Мировая конопляная индустрия вошла в фазу активного роста. Мировой рынок конопли сегодня оценивают в миллиарды долларов, и он продолжает расти. Россия благодаря обширным сельскохозяйственным площадям обладает уникальными возможностями для развития конопляной отрасли. Ведь мы были одним из мировых лидеров по выращиванию технической конопли в советское время. Пришла пора вернуть утраченные позиции. Россия может стать не только самодостаточным производителем, но и экспортёром конопляной продукции.

К сожалению, здесь есть сдерживающие факторы. Прежде всего законодательные ограничения и стереотипы. Несмотря на то, промышленная конопля (с содержанием ТГК менее 0,1%) разрешена, её выращивание связано с бюрократическими сложностями. Кроме того, в обществе до сих пор сильны мифы, связывающие коноплю исключительно с наркотиками. Это, конечно, мешает привлекать инвестиции и развивать перерабатывающую инфраструктуру.

Справедливости ради надо заметить, что в некоторых регионах России успешно выращивают коноплю для производства волокна, пищевых продуктов и материалов промышленного назначения. Однако, чтобы конопляная отрасль в России раскрыла свой потенциал, необходимо решить несколько задач. Во-первых, необходимо пересмотреть нормативную базу, чтобы можно было выращивать и перерабатывать коноплю без избыточного контроля. Во-вторых, важно развивать научные исследования конопли, создавать и внедрять новые технологии переработки. В-третьих, необходима просветительская работа, чтобы изменить общественное мнение и сделать отрасль привлекательной для инвестиций. Кроме этого, важно разработать и принять Государственную программу развития коноплеводства.

Обладая уникальными свойствами и бесконечным потенциалом самых разных применений, конопля способна стать драйвером устойчивого развития целых отраслей экономики, регионов и страны в целом.

… Волокна, которое проявляет антисептические свойства и комфортно благодаря своей натуральности, огромен. А если конопляное волокно отбелить, то его можно использовать в качестве медицинской ваты, которая будет поглощать гораздо больше влаги, чем обычная.

Семена конопли ценный продукт питания как для человека, так и для животных. С 1990-х годов в Канаде, США, Франции, Великобритании и Германии семена возвращаются в пищевую промышленность. О пищевой ценности конопляных семян мы уже писали. Но не грех и повторить.

Профиль жирных кислот в конопляном семени уникален, поскольку в нем соотношение так называемых омега-3 (альфа-линоленовая) и омега-6 (линолевая) жирных кислот оптимально для здоровья и составляет от 2:1 до 3:1. Значение 2,5 считают практически идеальным. Оно встречается в средиземноморской и японской диетах, где частота сердечных заболеваний исторически низкая.

С белками тоже все в порядке. Семена конопли содержат 20 важнейших аминокислот, 8 из которых незаменимые, то есть наш организм не может их синтезировать, поэтому мы должны получать их с пищей. В хлебе с добавкой конопляной муки значительно больше белка, чем в пшеничном хлебе. Кроме того, из-за добавки конопляной муки (50%) хлебный мякиш получается значительно более мягким, нежели у просто пшеничного хлеба.

Конопляная мука также увеличивает содержание полифенолов и карбонильных соединений, которые образуются при выпечке и отвечают за аромат хлеба: с добавкой конопляной муки этот аромат ярче и вкуснее.

Уже сегодня в западных странах люди добавляют в пищу очищенные от шелухи семена конопли и конопляное масло и едят с удовольствием и пользой.

Конопляное масло получают методом холодного отжима из семян конопли. По своему вкусу и биологической ценности оно не уступает высшим сортам отдельных столовых растительных масел.

Сегодня в мире производят диетические продукты питания и пищевые добавки с коноплей, смеси из очищенных семян и т.д. Пророщенные семена конопли тоже пользуются популярностью как полезная добавка к кашам и салатам. С точки зрения инвестиций привлекательны производства макаронных изделий, каш, муки, топингов для салатов и блюд.

Косметическая промышленность

Конопля нашла свое место и в косметической промышленности, что, впрочем, неудивительно. Кремы на основе конопляного масла гипоаллергенны, они лучше проникают в кожу, поэтому лучше работают восстанавливают, тонизируют, увлажняют, омолаживают кожу, поддерживают ее упругость и гладкость, защищают от вредного УФ-излучения. Конопляное масло благотворно действует на волосы, поскольку в нем много каротина и других питательных веществ. Они восстанавливают волосяные фолликулы и питают всю структуру волоса. Вот почему известные западные косметические бренды сделали ставку на уникальное конопляное масло, которое сегодня используют в качестве основного ингредиента соответствующих косметических средств.

С давних времен из конопляного масла изготавливали мыло, воздействуя на растительные жиры щелочью (так называемое омыление жиров). Получалось отлично, поскольку такое мыло не только отлично мылится, но еще и гипоаллергенно, и дружественно окружающей среде, что, согласитесь, в наш век очень ценно.

А еще из конопли извлекают эфирное масло паровой дистилляцией пыльцы и зеленой массы. У него приятный древесно-травяной аромат, за который отвечают содержащимися в нем монотерпены и сесквитерпены. Поэтому эфирное масло конопли используют в качестве ароматизатора в парфюмерии и косметике, добавляют в мыло и свечи, чтобы они приятно пахли. Его также используют в роли ароматизатора в конфетах и напитках.

Медицина

Во многих странах мира коноплю выращивают для медицинских целей, поскольку она содержит ценнейшее фармакологическое сырье каннабидиол (КБ). К примеру, в 2020 г. в США почти 80% посевных площадей конопли предназначались для медицинского использования собранного урожая. Мы уже писали, что природный каннабидиол не является наркотическим средством в отличие от тетрагидроканнабинола тетрагидроканнабинола (ТГК). На основе КБД созданы лекарства, с помощью которых сегодня лечат астму, глаукому, лейкемию, ВИЧ, эпилепсию, множественные склерозы, язвы и нервно-мышечные расстройства.

Конопля приглянулась и производителям средств гигиены, в частности, подгузников для новорожденных и непромокаемых трусиков для малышей. Рынок детской гигиены, а также индустрии детского белья из конопляного для лошадей, домашней птицы, крупного рогатого скота и прикорма для рыбы.

Животные будут благодарны за такую вкусную и ценную еду.

Использование в биоэнергетике

Из ферментированных стеблей технической конопли и жмыха можно получить этанол или метанол, а из конопляного масла биодизель.

Сегодня в России, по некоторым оценкам, пустует 13-17 млн гектаров плодородных земель. Почему бы не засеять их коноплей? Ведь с каждого гектара можно собрать до 700 кг конопляного семени, из которого можно получить около 267 л конопляного масла. На жмых придется 65% собранного урожая. Это сырье пойдет на производство спирта, который можно использовать как присадку к бензину, или же для производства биодизеля. Один средний биозавод вполне осилит 150 млн л такого топлива в год, а гигант даст 1 млрд л и тем самым обеспечит топливом около 700 тысяч автомобилей.

А между тем в Германии уже производят из растительного сырья и используют 3,5 млрд литров биодизеля в год, в Италии 1,2 млрд л, во Франции — 1 млрд л, в США — 0,6 млрд л.

… Мы уже писали, что у конопляного стебля большая теплотворная способность. Она, правда, несколько уступает каменному углю, превосходит мягкие породы деревьев и торф. Поэтому брикеты и пеллеты из конопляной костры по способности давать тепло при сгорании занимают промежуточное место между каменным углем и древесиной.

Однако в отличие от традиционных видов топлива конопля возобновляемое сырье, причем с одного гектара за год она дает значительно больше древесины, чем деревья.

… Поэтому конопля в энергетике, где в ход идут ее стебли, костра, и пыль, весьма перспективная и доходная история.

Садоводство и сельское хозяйство

Конопля прекрасно поглощает воду, поэтому она хороша для изготовления подстилок для лошадей, коров, домашней птицы и как наполнитель для домашних животных.

Подстилки из конопли впитывают в четыре раза больше влаги, чем солома, поэтому их нужно реже менять. К тому же конопля лучше адсорбирует запахи, поэтому из нее делают отличные наполнители для кошачьих туалетов. Она менее аллергенна, нежели древесная стружка, солома и сено. Кроме того, конопля, оказавшись на земле, не скользит, что важно. Есть, правда, одна проблема: если лошади голодны, то конопляную подстилку они съедят.

В 1941 году Генри Форд использовал пластик, сделанный на основе конопли (70% соломы, смешанной с пластиковым композитом), для изготовления автомобильных дверей и крыльев. Он создал прототип, а затем продемонстрировал прочность корпуса из конопли, ударив по нему дубинкой. На кузове не осталось ни малейшего следа.

Материалы на основе конопли используют и для отделки салонов автомобилей для обшивки потолка, стоек, обивки багажника, изготовления корпуса сидений, приборных панелей, дверных панелей, днища кузова и др.

Пластики, армированные конопляным волокном, также используют в производстве столов и стульев, яхт, раковин, портфелей, музыкальных инструментов, громкоговорителей, солнцезащитные очки и лыжные очки или поддоны для шлифовальных дисков и модных аксессуары.

… Из конопляных волокон производят крепкий, в меру мягкий пеньковый канат и веревки с высокой прочностью на растяжение… Из пеньки можно надежно вязать узлы. Веревка получается довольно грубой. Но если ее прокипятить, промыть и смазать, то она станет мягче и нисколько не потеряет в прочности. Пеньковый канат охотно используют в мореходстве и рыболовстве, поскольку он устойчив к соленой воде.

Конопляная целлюлоза возвращается и в бумажную промышленность. Один гектар конопли даёт в 4 раза больше целлюлозы, чем гектар леса, и конопляная бумага прочнее и долговечнее. На изготовление бумаги идет костра одревесневшая часть стебля.

Поскольку конопляные волокна в 4-5 раз длиннее древесной целлюлозы, содержат меньше лигнина и гораздо прочнее на растяжение и разрыв, то и бумага получается прочной и износостойкой. Из неё в основном делают банкноты и технические фильтры. Проблема в том, что технологии в бумажной промышленности заточены и оптимизированы для использования древесины в качестве сырья. Поэтому пока затраты на производство конопляной бумаги больше, чем на производство бумаги из древесной целлюлозы.

Конопляное волокно нашло себя и в строительной индустрии. Во-первых, это конопляный бетон (Hempcrete) лёгкий бетон, разновидность арболита, в который в качестве наполнителя добавлена конопляная костра. Компоненты смешивают в точных пропорциях, затем материал формуют в легкие и прочные блоки, которые отправляются на стройки.

Во-вторых, из конопляного волокна делают термоизоляционные плиты. Технология изготовления проста: волокна перемешивают с натуральными смолами и прессуют. Такие плиты практически не проводят тепло, проницаемы для пара и огнестойки (огнестойкость класса А).

В-третьих, в Европе уже более 10 лет используют экологически чистую известковую штукатурку, в которую добавлено волокно конопли в качестве Конопля в штукатурке препятствует распространению болезнетворных бактерий в помещении и благотворно влияет на организм наполнителя. человека.

Биокомпозиты и биопластики

Автомобилестроение и авиакосмическая отрасль тоже оценили конопляное волокно в роли армирующего компонента, на основе которого получается отличный композиционный материал. Волокно пропитывают связующим, формуют под высоким давлением, термообрабатывают. Получается материал такой же прочный, как и стеклопластик, но на 30% более индивидуальный подход. Здесь же полученные волокна сортируют. Длинные эластичные волокна направляют на текстильное производство, более короткие используют для технических нужд, а костра становится сырьем для строительных материалов. конопли и назначение волокна…

Однако полученное сырое волокно содержит много примесей, его надо очищать. Делают это на чесальных машинах с системой вращающихся барабанов, и которых насажены металлические иглы. Здесь волокна окончательно отделяются друг от друга, а ненужные частицы удаляются.

Для особо тонких сортов волокна применяют дополнительную обработку так называемое «кудрявание», при котором волокнам придают определенную ориентацию и структуру. В некоторых случаях их мягко отбеливают с помощью перекиси водорода или составов на основе лимонной кислоты.

На завершающем этапе волокна надо собрать в формы, удобные для дальнейшего использования. Для текстильной транспортировки промышленности волокно прессуют в кипы или скатывают в рулоны, напоминающие огромные мотки шерсти. Для производства нетканых материалов и композитов часто используют гранулированную форму, а для бумажной промышленности специальные тюки с определенной влажностью.

Каждая партия проходит строгий контроль качества, где проверяют длину волокон, их прочность на разрыв, цвет и степень очистки. Контроль выполняется автоматически с использованием компьютерных алгоритмов, что позволяет получить максимально объективную оценку сырья.

Конопляное волокно переживает новый золотой век в текстильной интереса отрасли. После столетнего забвения оно вновь на пике производителей одежды. Сегодня новые технологии обработки позволяют создавать из грубых конопляных волокон удивительно тонкие и мягкие ткани, не уступающие по комфорту хлопку и шелку, но гораздо более прочные.

На специализированных фабриках волокно многократное вычесывают на кардочесальных машинах, чтобы убрать короткие волокна и выпрямить длинные, подвергают гидротермической обработке, а затем прядут специальным образом.

Результатом становятся ткани различной плотности для летних платьев до плотного полотна саржевого переплетения для рабочей одежды. Ведущие бренды особенно ценят антибактериальные свойства Конопляного волокна И ультрафиолетового излучения, его способность блокировать до 95%.

Производство волокна

Техническая конопля один из самых перспективных источников натурального волокна. Её стебли содержат два типа волокон: лубяные (лонг-волокна) — длинные, прочные, пригодные для текстиля, и короткие (костра) -их используют в целлюлозно-бумажной промышленности и строительстве. По сравнению с другими растительными волокнами конопляные гораздо более прочные и выносливые. Они на удивление устойчивы к действию ультрафиолета, микробиологическому разрушению и непогоде.

Кстати, первые джинсы Леви Страусс сшил из грубой конопляной ткани для калифорнийских золотоискателей. Конопляная ткань единственная выдерживала жесткие полевые условия. Золотой песок и самородки старатели складывали в карманы. А золото почти вдвое тяжелее свинца. И чтобы карманы не отрывались под тяжестью добычи, Леви Страус укрепил их заклепками. В 2001 году компания Levi Strauss & Со выкупила за 45 тыс. долларов для своего музея первый образец джинсов 1880 года. Этой паре штанов 120 лет, но она в идеальном состоянии.

Как же извлекают волокно из конопляных стеблей? Стебли проходят несколько этапов обработки. Сначала срезанные стебли оставляют в поле на 2-4 недели, чтобы они вылежались. Под действием росы, солнечного света и микроорганизмов разрушаются пектиновые соединения, связывающие волокна с древесной частью стебля. Этот процесс, известный как росяная мочка, требует постоянного контроля: если росяная мочка будет слишком короткой, то волокна будут плохо отделяться, а если слишком долгой, то может ухудшится качество волокна.

Сегодня все чаще используют ускоренные методы ферментации с специальных биопрепаратов. Ферментацию проводят в применением закрытых ангарах при строго контролируемой температуре и влажности. И если в природных условиях этот процесс занимает месяц, то с искусственной ферментацией он сокращается до трех-пяти суток. И, кстати, благодаря более короткой ферментации получается более стабильное по качеству сырье независимо от погодных условий.

После ферментации стебли отправляются на декортикацию. Здесь, в декоркатикационных машинах, они последовательно проходят через систему вальцов и дробильных элементов. Благодаря такому механическому воздействию лубяные волокна отделяются от древесной сердцевины.

Надо помнить, что слишком интенсивное механическое воздействие может повредить длинные волокна, а слишком деликатное оставит примеси костры. Поэтому требуется тонкая настройка машины под каждый сорт достижений РФ, допущенных к использованию. Все сорта содержат в сухой массе листьев и соцветий верхних частей растения не более 0,1% ТГК, обладающего наркотическими свойствами.

Этот реестр на начало 2025 года включает 36 сортов и гибридов посевной конопли, самые популярные отечественные сорта, созданные в Федеральном научном центре лубяных культур Вера, Сурская, Роман, Милена и Надежда. Помимо низкого содержания наркотических веществ, эти сорта дают средний урожай при содержании волокна до 28-32% и масличности семян до 30-33%.

Сегодня коноплеводство в России набирает обороты. Промышленные посевы технической конопли растут медленно, но верно. Если в 2010 году они составляли 0,87 тыс. га, то в 2020 году 10,4 тыс. га, а в 2024 году — 20,4 тыс. га. Иными словами, за 14 лет площадь посевов технической конопли в нашей стране увеличилась более чем в 20 раз!

В 2010-2020 годах валовой сбор пеньковолокна в Российской Федерации увеличился в 3,9 раза с 0,76 до 2,93 тыс. тонн. Лидерами по производству пеньковолокна в 2019 году стали Пензенская (0,66 тыс. тонн), Брянская (0,33 тыс. тонн) области и Республика Мордовия (0,81 тыс. тонн).

Производство семян выросло в 12,8 раза с 0,5 тыс. тонн в 2010 году до 6,4 тыс. тонн в 2020 году. При этом доля отечественных сортов в производстве волокна и семян составляет 75%.

Увеличение объемов производства требует развития перерабатывающей инфраструктуры. В этом направлении работает компания «Агроиннтех» в г. Казани. Компания производит и продает продукты на основе конопли и готова предоставить полный комплекс агротехнического оборудования для возделывания конопли по полному циклу. В ее планах строительство завода котонизации конопляного волокна и множества пунктов переработки первичного сырья на месте её возделывания.

Возрождение конопляной отрасли в России началось. У нее есть все шансы стать одной из точек роста российской экономики, которая даст мощный импульс развитию хозяйства сельского промышленности. И есть надежда, что лет через десять коноплю вновь, как в былые времена, будут называть «зеленым золотом».

Потихоньку конопляная отрасль восстанавливается и в других странах мира. В Евросоюзе возделыванием конопли сегодня занимается 21 страна. В 2023 году европейский парламент принял новую резолюцию «О Европейской белковой стратегии», которая призывает признать коноплю «устойчивой белковой культурой». В документе указывается необходимость стимулировать выращивание и переработку этой культуры. на

В 2019 году в ЕС собрали 114 тыс. тонн конопли с более чем 28 тыс. га. Большая часть урожая пришлась на долю Франции, которая ориентирована исключительно на выращивание конопли на волокно и производство целлюлозы.

Южная Корея по объемам производства конопляной продукции в Азии уступает только Китаю. Она производит около 14 тыс. т конопляных семян в год. Однако этого количества недостаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос, поэтому Корея вынуждена импортировать семена из Канады.

Германия и Великобритания тоже в тренде, они специализируются на производстве маслосемян для различных продуктов питания и в качестве основы для косметической продукции. Здесь коноплю также широко используют в качестве подстилки животным…

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