Узнайте тайны мамонтов и проверьте знания в географии
Узнать тайны мамонтов и проверить знания в географии: приглашаем на Географический диктант в Академию наук РС(Я)!
Друзья, в это воскресенье, 22 ноября Русское географическое общество проводит традиционную международную акцию «Географический диктант». Главная цель акции: популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.
🦣 Программа будет особенной! Доктор биологических наук, ведущий специалист по палеонтологии Альберт Васильевич Протопопов прочтет лекцию «Возрождение шерстистого мамонта».
📆 Программа мероприятия:
11:00 — Сбор гостей, регистрация.
11:15 — Погружение в мир палеонтологии (Лекция А.В. Протопопова)
12:00 – 13:00 — Написание Географического диктанта
📍 Проспект Ленина, д. 33, 2-й этаж, актовый зал Академии наук РС(Я)
Друзья, это отличный повод расширить кругозор, проверить свои географические знания и почувствовать себя частью масштабного международного события! 🗺
Ждем вас 22 ноября! Берите с собой хорошее настроение и желание открывать новые горизонты. ✨
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