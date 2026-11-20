Шаг за шагом к мечте: как сельский парень с ДЦП стал мастером спорта России



История Никифора Анисимова — пример того, как упорство и ежедневная работа над собой помогают преодолевать трудности.

Сегодня он — мастер спорта России, член сборных Якутии и России по лёгкой атлетике, студент третьего курса Института физической культуры и спорта СВФУ.

Детство Никифора прошло в четырёх стенах. Из-за диагноза ДЦП он находился на домашнем обучении: учителя приходили к нему, а общение со сверстниками было ограниченным. Но в девятом классе юноша решил изменить привычный уклад жизни и сам обратился к директору школы с просьбой разрешить ему учиться вместе со всеми. Руководство и педагоги поддержали его. Одноклассники, поначалу с осторожностью встретившие необычного сверстника, со временем стали его друзьями и надёжной опорой.

Важным этапом стало поступление в Республиканский техникум-интернат для инвалидов, где Никифор получил профессию обувщика индивидуального пошива обуви. Именно там он впервые познакомился с адаптивной физической культурой. Первые тренировки давались непросто: занятия сопровождались болью и требовали большой выдержки. Но Никифор не отступал, тренировался каждый день и постепенно добивался всё больших результатов.

Начав с региональных соревнований, он вышел на всероссийский уровень. Однако спортивную карьеру пришлось временно прервать из-за тяжёлой травмы ноги и сложной операции. Пройдя реабилитацию, Никифор поставил перед собой новую цель — вернуться в спорт и получить образование, которое позволит ему в будущем помогать другим спортсменам восстанавливаться после серьёзных травм.

Сегодня он продолжает тренироваться по адаптированной программе и осваивает профессию в Институте физической культуры и спорта СВФУ. История Никифора показывает, насколько многое могут изменить вера в себя и последовательная работа над своей целью, передает пресс-служба правительства республики.