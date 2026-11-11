Мировой уровень в Якутске: Грандиозное борцовское шоу в честь легенд Монреаля

Спортсмены из более чем десяти стран мира подтвердили свое участие в международном турнире по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина в Якутске. Крупнейший борцовский старт региона пройдет 20–21 ноября в спортивном комплексе «Триумф», сообщили в оргкомитете соревнований.

В этом году мемориал Коркина приурочен к знаковому историческому юбилею — 50-летию триумфа легендарных якутских борцов Павла Пинигина, Романа Дмитриева и Александра Иванова на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Помимо иностранных делегаций, за медали престижного турнира поборются сильнейшие борцы из десятков регионов России.

Хозяева ковра выставят на домашний турнир максимально сильный состав. Болельщики снова увидят в деле лидеров сборной Республики Саха (Якутия), среди которых триумфаторы прошлых лет Лев Павлов, Константин Капрынов, Александр Авелов и Олег Фомин.

«Для Якутии вольная борьба — это спорт номер один, а турнир Дмитрия Коркина давно стал визитной карточкой региона на мировой арене. В этом году мы ожидаем бескомпромиссную борьбу, ведь состав участников подобрался очень серьезный, а для молодых ребят это отличный шанс заявить о себе в преддверии нового олимпийского цикла», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что на прошлогоднем мемориале представители якутской школы борьбы выиграли пять золотых наград: лидерами в своих весовых категориях стали Лев Павлов, Виктор Рассадин, Олег Фомин, Ньургун Сергин и Никита Софронов. Высшие награды турнира также уехали в Японию, Азербайджан и Кемеровскую область.

До начала главного спортивного праздника республики остается чуть больше недели, финальные приготовления в ЦСП «Триумф» уже вышли на финишную прямую.