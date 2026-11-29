На связи Казань! За главными схватками чемпионата мира по мас-рестлингу для SakhaLife следит мэтр якутской спортивной журналистики Владислав Коротов. Генеральный спонсор чемпионата мира: Иркутская нефтяная компания. Итоги так прекрасно начавшегося первого дня VIII чемпионата мира — 2026, который проходит в столице Татарстана Казани, оказались далеко не такими радостными для российской сборной.

Напомним, что в Казань в эти дни приехал 171 поклонник деревянной палки из 51 страны, со всех континентов, как мы любим подчеркивать. Это закономерно, ибо лучшие представители пяти континентов в каждом из девяти весов получат путевки в Якутск, где 4 декабря их ждут жаркие схватки Открытого Кубка Федерации мас-рестлинга Якутии в честь 30-летия со дня ее создания.

Сначала нужно отметить, что в интернациональном стане мадьыны прибавление, да такое, что рвется в борьбу за медалями с дебютных поединков на соревновании такого уровня. С полным составом команд впервые на чемпионате мира выступают сборные Туркменистана – самого загадочного государства постсоветского ближнего зарубежья, и Турции, которая представила на мундиале атлетов, претендующих на места на пьедестале.

Наша сборная завоевала две золотые, пять серебряных и одну бронзовую медали. Хотя при лучшем раскладе событий наши мадьыны могли разменять серебро на более благородный металл. Так, обидно уступили свои финальные встречи наши фавориты – Артур Жирков, Семен Борисов, Мохинур Абдузойирова, Саина Седалищева и Виктор Колибабчук. Наверняка многие любители якутского этноспорта сами стали свидетелями этого неординарного события, ибо НВК «Саха» организовала прямую трансляцию, также велся прямой эфир в соцсетях. Но что ж поделаешь, коли так вышло…

Зато самых высоких похвал достойны наши чемпионы – Семен Степанов и Иван Галкин. Новопризванный в сборную Семен в финале даже позволил себе немного пофорсить: после победы в первой схватке в самый напряженный момент следующей встречи он обернулся к зрителям, как бы спрашивая у них позволения перетянуть палку на свою сторону, что незамедлительно и на отлично было им исполнено. Иван Галкин продемонстрировал завидную стабильность, став чемпионом планеты в пятый раз, что позволило ему стать в один ряд с Дмитрием Поповым.

Ну а героем дня стала ведомая главным наставником, заслуженным тренером своей страны сборная Кыргызстана – под сводами великолепного дворца единоборств «АкБарс» трижды прозвучал гимн их родины, также у них три серебра и две бронзы. И при этом Азиз Асанов стал чемпионом мира в третий раз, Эльдана Болотбекова и Адель Маданбаева во второй раз завоевали высший чемпионский титул.

Ликовала и сборная Монголии под началом своей прекрасной рулевой Мунхсурэн Эрдэнэбаатар: в их активе первая золотая медаль чемпиона мира среди взрослых, да еще какая – в категории до 90 кг Цэцгээ Унурбатвзял реванш, обыграв прошлогоднего чемпиона мира Семена Борисова. До этого монгольская команда подготовила победителя первенства мира в Бишкеке-2024 Уйанга Нарантогтоха.

Свою успешность в очередной раз показала словацкая спортсменка Яна Васкова – она в четвертый раз встала на вершину пьедестала, доказав свое превосходство в супертяжелой женской весовой категории и став самой титулованной мас-рестлершей мира.

В социальных сетях болельщики Якутии уже несколько месяцев гадали – станет ли чемпионом мира стремительно ворвавшийся в элиту мирового мас-рестлинга иранский пауэлифтер и стронгмен Реза Гейтаси, даст ли ему бой наш именитый В.Колибабчук. Все мы верили и надеялись на такой исход их встречи. Субботним вечером мне рассказали, что некий любитель мас-рестлинга поставил на выигрыш Виктора 50 тысяч рублей. Нам остается ему посочувствовать – чуда не произошло. Иранский богатырь ростом 209 см и весом в 175 кг поедет в Якутск уже в ранге новоиспеченного чемпиона мира.

В число призеров попали мадьыны Австралии (откуда прибыла известная блогерша и пауэлифтерша, сходу вступившая в борьбу за медаль), Нигерии, Узбекистана, Канады, Армении и Бразилии.

Сегодня, в воскресенье в борьбу вступают мужчины весовых категорий 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг и 105 кг, и женщины в категориях 55 кг, 65 кг. Также состоятся абсолютные первенства.

Владислав КОРОТОВ, Всемирный центр мас-рестлинга.

Фото автора.

Якутск – Казань.

Международная федерация мас-рестлинга

VIII чемпионат мира среди мужчин и женщин-2026

26-30 ноября, 2026, Казань, Россия

Список чемпионов и призеров

Женщины 75 кг

1. Болотбекова Эльдана – Кыргызстан Тренер – Раматов Марат

2. Седалищева Саина – Россия

3. Дамдинсурэн Баасансурэн – Монголия

3. Томпсон Джейн Тина-Мэри – Канада

Женщины 85 кг

1. Маданбаева Адель – Кыргызстан Тренер – Раматов Марат

2. Абдузойирова Мохинур – Россия

3. Моррис Джейми-Ли – Австралия

3. Нурбердиева Зохре – Туркменистан

Женщины 85+ кг

1. Васкова Яна – Словакия Тренер – Ян Матей-мл.

2. Кошконбаева Рамина – Кыргызстан

3. Баянтугс Эрдэнэтуя – Монголия

3. Никифорова Валерия – Россия, Саха

Мужчины 60 кг

1. Асанов Азиз – Кыргызстан Тренер – Раматов Марат

2. Жирков Артур – Россия

3. Палванов Ильхам – Туркменистан

3. Лувсансамбу Баттувшин – Монголия

Мужчины 90 кг

1. Цэцгээ Унурбат – Монголия Тренер – Алтайбаатар Машбат

2. Борисов Семен – Россия

3. Эсенгул уулу Медеткан – Кыргызстан

3. Алад Самуэль Адеола – Нигерия

Мужчины 105 кг

1. Степанов Семен – Россия Тренер – Ветров Артем

2. Ырысбаев Улукбек – Кыргызстан

3. Трофименко Сергей – Узбекистан

3. Боулингер Эндрю – Канада

Мужчины 125 кг

1. Галкин Иван – Россия Тренер – Цуканов Владимир

2. Атайбек уулу Келдибек – Кыргызстан

3. Маргарян Ромик – Армения

3. Буянделгер Мунхтушиг – Монголия

Мужчины 125 + кг

1. Гейтаси Реза – Иран. Тренер – Якубов Джахангир

2. Колибабчук Виктор – Россия

3. Эсенгулов Абдель – Кыргызстан

3. Де Суза Дешампс Тиаго – Бразилия

Главный судья: Самир Абдуллаев (Азербайджан, международная категория)

Главный секретарь: Кэрэчээнэ Николаева, международная категория)