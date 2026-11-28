Разборки в съемной квартире закончились разбоем: в Якутии трое мужчин избили квартирантку ковшиком и потребовали 200 тысяч

В Нерюнгри задержали троих подозреваемых в жестоком нападении на 57-летнюю женщину. Причиной конфликта стал бытовой спор о ремонте, а орудиями устрашения — обычный кухонный ковшик и плоскогубцы, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Застолье и «контрольная проверка»

Всё началось с обычных посиделок. По данным полиции, трое местных жителей — 53-летний мужчина, а также двое ранее судимых граждан — 41-летняя женщина и 47-летний мужчина — распивали алкоголь вместе с хозяином квартиры, которую снимала потерпевшая. Собственник жилья пожаловался собутыльникам на квартирантку: женщина обещала сделать косметический ремонт, но так к нему и не приступила. Решив «лично проконтролировать ситуацию», криминальное трио отправилось по адресу. Убедившись, что стены всё ещё не переклеены, мужчины решили действовать.

Ковшик, плоскогубцы и требование денег

53-летний злоумышленник затащил хозяйку на кухню и схватил первый попавшийся под руку предмет — металлический ковшик. Начав избивать им пенсионерку, он потребовал 200 тысяч рублей. Чтобы жертва была сговорчивее, агрессор приставил к её пальцам плоскогубцы, пригрозив переломать их, если деньги не будут отданы.

Пока один расправлялся с женщиной, двое других устроили в квартире обыск. Однако их ожидания не оправдались: вместо крупных ценностей грабители нашли лишь дешевую бижутерию и мелочь из копилки на сумму менее тысячи рублей. Часть добычи и «орудие преступления» — те самые пассатижи — позже изъяли полицейские.

Троицу задержали

Заявление в дежурную часть подала подруга потерпевшей. Оперативники уголовного розыска Нерюнгринского района совместно с коллегами из УУР МВД по Якутии быстро вышли на след «ремонтной бригады» и задержали их.

В отношении троицы возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Кража» УК РФ. Пока идет следствие, в отношении всех троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.