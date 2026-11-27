27.11.2026 14:42
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Виталий Чикачёв покинул пост гендиректора ГУП ЖКХ
Виталий Чикачев покинул пост генерального директора государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ГУП «ЖКХ РС(Я)»).
Он возглавлял крупнейшее коммунальное предприятие региона более семи лет.
Чикачёв возглавлял предприятие с июля 2019 года. За время его руководства ГУП «ЖКХ РС(Я)» неоднократно сталкивалось с проблемами своевременной выплаты заработной платы сотрудникам.
Информация о том, кто возглавит ГУП «ЖКХ РС(Я)» после ухода Чикачева, пока официально не озвучена.
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