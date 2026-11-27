Виталий Чикачев покинул пост генерального директора государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (ГУП «ЖКХ РС(Я)»).

Он возглавлял крупнейшее коммунальное предприятие региона более семи лет.

Чикачёв возглавлял предприятие с июля 2019 года. За время его руководства ГУП «ЖКХ РС(Я)» неоднократно сталкивалось с проблемами своевременной выплаты заработной платы сотрудникам.

Информация о том, кто возглавит ГУП «ЖКХ РС(Я)» после ухода Чикачева, пока официально не озвучена.