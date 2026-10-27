27.10.2026 17:22
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Указ о награждении госнаградой РФ
О награждении государственными наградами Российской Федерации № 771
Указ президента РФ от 23 октября 2026 года
Указ президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»
ВЫПИСКА
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПАВЛОВУ Иннокентию Иннокентьевичу – бригадиру строительного участка акционерного общества «Таттаавтодор», Республика Саха (Якутия).
Президент Российской Федерации В. Путин Москва, Кремль 23 октября 2026 года № 771
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