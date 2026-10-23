На Каскаде Вилюйских ГЭС назначен новый директор

На должность директора Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) назначен Андрей Малышев.

Андрей Владимирович Малышев родился в 1972 году в поселке Пятигорский Ставропольского края. Впоследствии семья переехала в Якутию. Здесь он окончил школу и в начале девяностых прошел срочную службу в рядах Советской Армии. Первое высшее образование Андрей Владимирович получил в 1999 году в Братском индустриальном институте по специальности «Технология машиностроения», второе — в 2012 году в РГГРУ им. Серго Орджоникидзе по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».

Трудовая деятельность А.В. Малышева в течение жизни проходила в различных структурах, организациях и учреждениях Мирнинского и Ленского районов. Свой профессиональный путь в энергетике он начал в 1994 году, устроившись слесарем аварийно-восстановительных работ вспомогательного участка машинного цеха Каскада Вилюйских ГЭС. Затем был трудовой опыт в должности инженера ПТО, заместителя начальника гидротехнического цеха и впоследствии начальника ПТО. Работе на Каскаде Вилюйских ГЭС Андрей Владимирович в общей сложности посвятил более 15 лет. В период с 2019 по 2022 год он руководил Вилюйским филиалом АО «Теплоэнергосервис» (п. Чернышевский Мирнинского района), а с 2022 по 2024 год был генеральным директором ООО «Ленское ПТЭС» (г. Ленск). С 2014 по 2022 года являлся депутатом Чернышевского поселкового Совета депутатов, внеся немалый вклад в социально-экономическое развитие поселка.

Андрею Владимировичу Малышеву присущи трудолюбие, инициативность, профессионализм и активная жизненная позиция. За своими плечами он имеет большой багаж знаний и опыта. С назначением на новую должность под его руководством будут находиться две станции Каскада Вилюйских ГЭС. Помимо обеспечения надежной работы ГЭС в задачи Андрея Малышева войдет продолжение их плановой модернизации, рост эффективности и производительности.