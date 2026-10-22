Юрий Трутнев освобожден от должности полпреда в ДФО

Путин назначил Юрия Трутнева помощником президента

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Трутнева на должность помощника главы государства. Опубликован соответствующий указ.

Юрий Трутнев занимал должность вице-премьера — полпреда в ДФО с 2013 года. В марте 2026 года ему исполнилось 70 лет.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера — полпреда в ДФО. Владимир Путин поддержал это предложение, и 21 октября Госдума утвердила Кожемяко на этом посту.