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22.10.2026 17:28
чтение: 1 мин
Официально
#помощник президента
#путин
#Юрий Трутнев

Юрий Трутнев освобожден от должности полпреда в ДФО

Путин назначил Юрия Трутнева помощником президента

Президент России Владимир Путин назначил Юрия Трутнева на должность помощника главы государства. Опубликован соответствующий указ.

Юрий Трутнев занимал должность вице-премьера — полпреда в ДФО с 2013 года. В марте 2026 года ему исполнилось 70 лет.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера — полпреда в ДФО. Владимир Путин поддержал это предложение, и 21 октября Госдума утвердила Кожемяко на этом посту.

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Источник: ЯСИА
Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин

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