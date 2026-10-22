22.10.2026 17:28
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Юрий Трутнев освобожден от должности полпреда в ДФО
Путин назначил Юрия Трутнева помощником президента
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Трутнева на должность помощника главы государства. Опубликован соответствующий указ.
Юрий Трутнев занимал должность вице-премьера — полпреда в ДФО с 2013 года. В марте 2026 года ему исполнилось 70 лет.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Приморского края Олега Кожемяко на должность вице-премьера — полпреда в ДФО. Владимир Путин поддержал это предложение, и 21 октября Госдума утвердила Кожемяко на этом посту.
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Источник: ЯСИА
Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин
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