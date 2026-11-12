В Якутске состоится крупное коммьюнити-событие для дизайнеров

21 ноября в креативном кластере «Квартал Труда» в Якутске состоится ежегодная профильная конференция «Дизайн-митап 2026». Мероприятие объединит графических и продуктовых дизайнеров, арт-директоров, менеджеров и разработчиков для обмена опытом и обсуждения актуальных тем.

Программа разделена на два тематических трека: цифровой и коммуникационный дизайн.

Одним из хэдлайнеров митапа выступит креативный директор и партнер московских агентств «Пленум» и «Тропа» Егор Мызник, за плечами которого 25 лет работы в индустрии и крупные проекты для Kaspersky, ВТБ, Tele2 а также брендинг и ритейл для «Перекрестка», «Почты России», платежной системы «МИР».

Хэдлайнер цифрового трека — Евгений Филатов, дизайн-директор ГигаЧата, мультидисциплинарный дизайнер, выходец из «Рокетбанка», бывший дизайн-директор «Билайна», арт-директор «Звука».

Спикерами коммуникационного трека на митапе выступят ведущие якутские специалисты. Это сооснователь агентства tymtyk Лорина Карамзина, старший графический дизайнер Ykt Галина Бурцева, основатель креативного агентства cold50 и студии KyunTech Айталмир Дорофеев, дизайнер Валентина mudreza Павлова.

На цифровом треке спикерами выступят опытные специалисты: фронтенд разработчик Алмазэргиэнбанка Кирилл Кычкин, продакт-менеджер Boon Market с бэкграундром продуктового дизайнера Николай Слепцов. А также, специально на митап из Москвы в Якутск приедут спикеры от Drivee Артем Голубков — руководитель продуктового дизайна в Drivee и его коллега – руководитель продуктового кластера Анастасия Юровская, помимо докладов они проведут сессию разбора продуктовых кейсов. Разберут конфликты интересов между бизнесом и дизайном, вопросы приоритизации задач и принятие финальных решений.

Также для участников организуют сессии портфолио-ревью с обратной связью от приглашенных и местных экспертов.