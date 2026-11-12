Тепло в каждый дом: СТНГ наращивает темпы соцгазификации

Алексей Колодезников рассказал о ходе реализации программы соцгаза в Якутии

Национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» продолжает работу по выполнению задач социальной газификации в рамках народной программы партии «Единая Россия». Об этом в своём канале в МАКС сообщил руководитель компании Алексей Колодезников.

«На данный момент с начала года к сетевому газу для отопления и пищеприготовления мы подключили 1653 домовладения в газифицированных районах республики, в том числе в городе Якутске. Планы этого года перевыполнены», — подчеркнул Алексей Засимович.

Лидерами по пуску газа в дома якутян являются Мегино-Кангаласский улус — 152 дома из 83 по плану, Чурапчинский — 86 из 52, Горный — 128 при плане 85, город Якутск — 945 при плане 930.

«Отмечу, что реализацию программы социальной газификации курирует региональный штаб под руководством Ил Дархана Айсена Сергеевича Николаева. Благодаря планомерной работе с 2021 года газ проведён уже в 12 498 домов, что кратно упростило условия и повысило комфорт проживания жителей с точки зрения отопления и пищеприготовления», — сказал руководитель компании.

Также в Якутии действует поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей, а также многодетных семей без учета доходов. Граждане могут воспользоваться государственной поддержкой в виде субсидии, которую могут использовать при заключении комплексных договоров. Комплексный договор на газификацию включает в себя полный спектр работ и услуг. Это выполнение строительно-монтажных работ и поставка необходимого газового оборудования.

«Кроме того, успех программы обеспечен слаженной работой на всех уровнях — от регионального штаба и Министерства промышленности и геологии до администраций и подрядных организаций. Параллельно за счёт выделения средств из республиканского бюджета на ликвидацию дефицита пропускной способности сетей «Сахатранснефтегаз» ведёт масштабную работу. Это позволяет нам не просто подключать дома, а системно обновлять газотранспортную инфраструктуру — менять старые сети и строить новые», — отметил Алексей Колодезников.