СТНГ продолжает развивать цифровые технологии

Алексей Колодезников: «Сахатранснефтегаз» продолжает развивать цифровые технологии

Цифровые решения «Сахатранснефтегаз» продолжают повышать удобство и упрощать взаимодействие жителей и газовой компании. Об этом генеральный директор Алексей Колодезников сообщил в своем канале МАКС.

«Для этого национальная газовая компания внедрила возможность подписания договоров технического обслуживания газового оборудования для абонентов с использованием технологии мобильной электронной подписи «Госключ»», — написал руководитель компании

Благодаря нововведению собственники жилья могут в дистанционном режиме заключить договор технического обслуживания газового оборудования без очного посещения офисов компании — посредством мобильного приложения или других дистанционных способов.

«Теперь единая платформа обработки заявок и договорной документации «Aйхал» после окончания проверки формирует готовый договор и направляет его абоненту для последующего подписания. Это позволяет исключить человеческий фактор, благодаря чему время на заключение договоров значительно сокращается», — подчеркнул Алексей Засимович.

Сама система «Айхал» работает в компании с 1 марта 2026 года. Систему полностью разработала команда специалистов службы информационных технологий компании. Для организации массового перезаключения договоров на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО была внедрена как автоматизированная система проверки документов с применением технологий искусственного интеллекта.

«Отмечу, что такие новшества внедряются в рамках программы развития цифровых сервисов компании, утверждённой первым зампредом республики Джулустаном Анатольевичем Борисовым на основании Указа Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева «О развитии креативной экономики Республики Саха (Якутия)»», — отметил Алексей Колодезников.

Тем самым команда специалистов службы информационных технологий АО «Сахатранснефтегаз» на практике реализует Указ Ил Дархана.