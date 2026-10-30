Стратегия развития: СТНГ рассматривает планы капитальных вложений

«Сахатранснефтегаз» рассматривает планы капитальных вложений и ремонта на 2027 год

Генеральный директор национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников в своем канале в МАКС рассказал о работе по рассмотрению планов капитальных вложений и ремонта объектов газовой инфраструктуры структурных подразделений компании на 2027 год.

«Обсудили работу Управления газораспределительных сетей. В текущем году в столице в рамках программы заменен газопровод высокого давления 1970 года по Хатын-Юряхскому шоссе. Также построен новый газопровод высокого давления взамен старого вдоль городского ипподрома и на улице 50 лет Советской Армии», — написал руководитель компании.

Управление проводило работы во всех газифицированных районах республики. Основной объем работ пришелся на строительство новых сетей взамен старых в столице республики, селе Маган, Мегино-Канагаласском и Вилюйском районах, завершаются работы в Ленском районе и селе Тулагино.

«В следующем году перед УГРС стоят не менее масштабные задачи. Будет продолжено строительство газовых сетей. Например, заменим газопровод высокого давления 1969 года на улице Лермонтова, газопровод низкого давления 1976 года на улице Бекетова, а также завершим работы в Покровске на участке от АГРС «Звероферма» до ГРП «Городское»», — сказал Алексей Засимович.

Начиная с 2021 года компанией построено порядка 1400 километров сетей. За эти годы «Сахатранснефтегаз» значительно увечил темпы строительства и модернизации газовой инфраструктуры.

«Кроме того, мы продолжим работы по ликвидации дефицита газа, строительству новых и замене старых газопроводов, а также реализацию Президентской инициативы и пункта Народной программы партии «Единая Россия» о социальной газификации. Благодаря слаженной работе коллектива управления с 2021 года достигнуты значимые показатели по социальной газификации. Сетевой газ подведен более чем к 12 000 домовладений. План текущего года также выполнен в полном объеме. К газу подключены 1500 новых абонентов. За каждой из этих цифр стоят комфорт в домах, новые возможности для семей и развитие сельских территорий», — подчеркнул Алексей Колодезников.

В заключение генеральный директор компании отметил, что всё это результат системной и планомерной работы команды «Сахатранснефтегаз».