АО «АК «ЖДЯ» и ОАО «РЖД» подписали соглашение о взаимодействии по управлению вагонным парком

В рамках «Транспортной недели – 2026» ОАО «Российские железные дороги» в лице заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Михаила Глазкова и Акционерная компания «Железные дороги Якутии» в лице исполнительного директора АО «АК «ЖДЯ» Дмитрия Кондратова подписали Соглашение о взаимодействии.

Документ закрепляет совместные подходы к организации грузовых перевозок и направлен на формирование оптимальных параметров использования грузовых вагонов АО «АК «ЖДЯ», а также на повышение эффективности исрользования инфраструктуры Российских железных дорог.

Стороны договорились распространить согласованные принципы управления вагонным парком при перевозках грузов и порожних вагонов по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ».

Реализация положений соглашения позволит улучшить координацию перевозочного процесса, сократить непроизводительные простои подвижного состава и повысить общую пропускную способность железнодорожных магистралей.

Сотрудничество АО «АК «ЖДЯ» и ОАО «РЖД» продолжает развиваться в русле создания единой технологической среды и повышения надёжности транспортного обслуживания грузоотправителей.