ЖДЯ и РЖД объединяют усилия в управлении вагонным парком
АО «АК «ЖДЯ» и ОАО «РЖД» подписали соглашение о взаимодействии по управлению вагонным парком
В рамках «Транспортной недели – 2026» ОАО «Российские железные дороги» в лице заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Михаила Глазкова и Акционерная компания «Железные дороги Якутии» в лице исполнительного директора АО «АК «ЖДЯ» Дмитрия Кондратова подписали Соглашение о взаимодействии.
Документ закрепляет совместные подходы к организации грузовых перевозок и направлен на формирование оптимальных параметров использования грузовых вагонов АО «АК «ЖДЯ», а также на повышение эффективности исрользования инфраструктуры Российских железных дорог.
Стороны договорились распространить согласованные принципы управления вагонным парком при перевозках грузов и порожних вагонов по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ».
Реализация положений соглашения позволит улучшить координацию перевозочного процесса, сократить непроизводительные простои подвижного состава и повысить общую пропускную способность железнодорожных магистралей.
Сотрудничество АО «АК «ЖДЯ» и ОАО «РЖД» продолжает развиваться в русле создания единой технологической среды и повышения надёжности транспортного обслуживания грузоотправителей.
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