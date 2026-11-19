ЖДЯ: Станция Нижний Бестях нарастила переработку грузов
Объем переработки грузов через станцию Нижний Бестях вырос на 6% за 10 месяцев 2026 года
За январь – октябрь 2026 года по станции Нижний Бестях переработано 1,496 млн тонн грузов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост отмечен по следующим видам грузов:
Нефтепродукты – 648,5 тыс. тонн (+4%)
Продовольственные грузы – 70,7 тыс. тонн (+1%)
Строительные грузы – 124,1 тыс. тонн (+59%)
Уголь – 44,7 тыс. тонн (+111%)
Объем погрузки-выгрузки контейнеров сохранился на уровне прошлого года и составил 309,7 тыс. тонн.
Прочие грузы – 254,3 тыс. тонн (-6%)
Всего по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ перевезено 6,5 млн тонн грузов, это на 2 % больше, чем в прошлом году.
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