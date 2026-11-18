Переселение, муниципальное имущество и поддержка городских предприятий: основные направления бюджета на 2027 год

На заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по имущественным и земельным отношениям депутаты рассмотрели прогноз социально-экономического развития города и проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в части муниципальных программ по управлению имуществом, земельными ресурсами и обеспечению жильем населения.

На программу «Развитие имущественного и земельного комплекса» в 2027 году предусмотрено 718 млн рублей. Одним из новых направлений станет приобретение промышленной техники для переработки крупногабаритных отходов, древесины, покрышек, твердых коммунальных и строительных отходов. На эти цели планируется направить 50 млн рублей. Также до 282 млн рублей увеличена субсидия МУП «ЯПАК» на лизинговые платежи за автобусы и оборудование для газонаполнительной компрессорной станции. Продолжится работа по содержанию муниципального имущества и повышению эффективности управления земельными ресурсами.

На программу «Обеспечение жильем населения» предусмотрено 394,4 млн рублей. Основная часть средств, 359,4 млн рублей, направлена на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 270,9 млн рублей на приобретение или строительство жилых помещений. Кроме того, на снос освобожденных аварийных домов предусмотрено 81,2 млн рублей. Финансирование жилищной поддержки молодых семей увеличится в 1,4 раза и составит 35 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты уточнили причины сокращения общего объема расходов по жилищной программе. Представители Департамента жилищных отношений пояснили, что оно связано прежде всего с завершением мероприятия по приобретению маневренного жилищного фонда, на которое в 2026 году было предусмотрено 122 млн рублей. При этом финансирование непосредственно переселения из аварийного жилья сохраняется на уровне текущего года. Строительная готовность объекта маневренного фонда составляет около 90%, его ввод ожидается в первом квартале 2027 года.

Отдельное внимание уделили исполнению судебных решений по переселению граждан. Депутаты отметили, что количество обращений жителей в суды растет, а исполнение судебных решений создает дополнительную нагрузку на городской бюджет. Было подчеркнуто, что при планировании расходов необходимо учитывать эти обязательства, поскольку вопрос расселения аварийного жилья остается одним из наиболее острых для города.

В работе заседания приняли участие председатель комиссии Владимир Аммосов, члены комиссии Александр Яковлев и Ольга Шерстянникова, а также первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.