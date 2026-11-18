Решите пример: 99 + 99 × 99 — (99 + 99) : 99 = ?
Реши пример с «девяностодевятками»
Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычный пример, который подготовил для SAKHALIFE.RU наш постоянный автор Тарас Бутасов. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?
Решите пример:
99 + 99 × 99 — (99 + 99) : 99 = ?
Выберите ответ:
А) 9801
Б) 9898
В) 9900
Не торопитесь решить пример: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?
Проверяем решение
Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:
99 + 99 = 198
Теперь выражение выглядит так:
99 + 99 × 99 — 198 : 99
Шаг 2. Выполняем умножение и деление.
Вычисляем параллельно:
Умножение: 99 × 99. Лайфхак: 99×99 = (100-1)×99 = 9900 — 99 = 9801.
Деление: 198 : 99 = 2
Теперь выражение выглядит так:
99 + 9801 — 2
Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:
Сначала сложение: 99 + 9801 = 9900
Затем вычитание: 9900 — 2 = 9898
Правильный ответ на этот пример — Б) 9898
Откуда могли взяться другие ответы?
В) 9900 получится, если правильно сложить 99 и 9801, но забыть вычесть двойку в конце.
А) 9801 — это просто результат умножения 99 на 99. Самая распространенная ловушка для невнимательных решателей.
Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.
Получилось 9898 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!
Почему это полезно
Математические челленджи — это возможность попрактиковаться в устном счёте и проверить свою концентрацию. Даже если вы ошиблись, разбор решения поможет закрепить алгоритм и избежать подобных ловушек в будущем.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий