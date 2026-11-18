Реши пример с «девяностодевятками»

Перед вами настоящий математический челлендж. На первый взгляд — обычный пример, который подготовил для SAKHALIFE.RU наш постоянный автор Тарас Бутасов. Но стоит поспешить с порядком действий, и результат окажется неверным. Справитесь без калькулятора?

Решите пример:

99 + 99 × 99 — (99 + 99) : 99 = ?

Выберите ответ:

А) 9801

Б) 9898

В) 9900

Не торопитесь решить пример: что нужно выполнить первым, а что — оставить напоследок?

Проверяем решение

Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках:

99 + 99 = 198

Теперь выражение выглядит так:

99 + 99 × 99 — 198 : 99

Шаг 2. Выполняем умножение и деление.

Вычисляем параллельно:

Умножение: 99 × 99. Лайфхак: 99×99 = (100-1)×99 = 9900 — 99 = 9801.

Деление: 198 : 99 = 2

Теперь выражение выглядит так:

99 + 9801 — 2

Шаг 3. Выполняем сложение и вычитание слева направо:

Сначала сложение: 99 + 9801 = 9900

Затем вычитание: 9900 — 2 = 9898

Правильный ответ на этот пример — Б) 9898

Откуда могли взяться другие ответы?

В) 9900 получится, если правильно сложить 99 и 9801, но забыть вычесть двойку в конце.

А) 9801 — это просто результат умножения 99 на 99. Самая распространенная ловушка для невнимательных решателей.

Главное правило: сначала действия в скобках, затем умножение и деление, после — сложение и вычитание слева направо.

Получилось 9898 с первой попытки? Предложите этот пример друзьям и сравните ответы!

Почему это полезно

Математические челленджи — это возможность попрактиковаться в устном счёте и проверить свою концентрацию. Даже если вы ошиблись, разбор решения поможет закрепить алгоритм и избежать подобных ловушек в будущем.