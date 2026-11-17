Тест на логику: Переложи две спички и исправь пример 9 — 3 = 5
Всего два хода: исправьте пример 9 — 3 = 5 с помощью спичек
Денис Долганов, автор SakhaLife, придумал для наших читателей новую спичечную задачу. На этот раз предстоит исправить пример 9 — 3 = 5. Для этого достаточно переложить всего две спички — но сначала нужно понять, какие именно.
Условие головоломки
Из спичек составлено неверное равенство:
9 — 3 = 5
Ваша задача — переставить ровно две спички так, чтобы равенство стало верным. Добавлять новые спички или убирать их из примера нельзя.
Здесь важны не сложные вычисления, а внимательность: каждая спичка — часть цифры или математического знака, которую можно использовать иначе.
Попробуйте решить самостоятельно
Не спешите переходить к ответу. Рассмотрите, как устроены цифры, и попробуйте мысленно переместить отдельные элементы.
Если представить перестановки сложно, выложите пример на столе. Так будет удобнее проверять свои предположения. Найдите собственный вариант решения, а затем сравните его с ответом ниже.
Как исправить пример 9 — 3 = 5: ответ
Правильное равенство — 2 + 3 = 5. Чтобы его получить, нужно переместить две спички, из которых составлена девятка: одну переставить внутри самой цифры, а другую перенести к минусу.
Порядок действий:
- Верхнюю левую вертикальную спичку девятки перенесите вниз слева — на место нижнего левого вертикального элемента.
- Нижнюю правую вертикальную спичку исходной девятки переложите к минусу, поставив её поперёк горизонтальной спички. Минус превратится в плюс.
После этих двух перестановок вместо 9 получится 2, а вместо знака «−» — «+». Остальные элементы останутся на своих местах.
Итог:
2 + 3 = 5
Проверяем: два плюс три действительно равно пяти. Условие выполнено — перемещены ровно две спички.
Чем полезны головоломки со спичками для мозга
Такие задачи — доступная умственная разминка. Во время поиска решения мы задействуем несколько навыков:
- Внимание к деталям: замечаем положение отдельных спичек и различия между цифрами.
- Пространственное мышление: мысленно перемещаем элементы и представляем новую фигуру.
- Гибкость мышления: отказываемся от неудачного варианта и пробуем другой подход.
- Проверку гипотез: оцениваем не только внешний вид получившихся цифр, но и правильность равенства.
Главная ценность такой головоломки — не скорость ответа, а сам процесс: заметить детали, предложить решение и проверить его.
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