Тест на IQ за 30 секунд: исправите математическое равенство двумя спичками?

Всего два хода: исправьте пример 9 — 3 = 5 с помощью спичек

Денис Долганов, автор SakhaLife, придумал для наших читателей новую спичечную задачу. На этот раз предстоит исправить пример 9 — 3 = 5. Для этого достаточно переложить всего две спички — но сначала нужно понять, какие именно.

Условие головоломки

Из спичек составлено неверное равенство:

9 — 3 = 5

Ваша задача — переставить ровно две спички так, чтобы равенство стало верным. Добавлять новые спички или убирать их из примера нельзя.

Здесь важны не сложные вычисления, а внимательность: каждая спичка — часть цифры или математического знака, которую можно использовать иначе.

Попробуйте решить самостоятельно

Не спешите переходить к ответу. Рассмотрите, как устроены цифры, и попробуйте мысленно переместить отдельные элементы.

Если представить перестановки сложно, выложите пример на столе. Так будет удобнее проверять свои предположения. Найдите собственный вариант решения, а затем сравните его с ответом ниже.

Как исправить пример 9 — 3 = 5: ответ

Правильное равенство — 2 + 3 = 5. Чтобы его получить, нужно переместить две спички, из которых составлена девятка: одну переставить внутри самой цифры, а другую перенести к минусу.

Порядок действий:

Верхнюю левую вертикальную спичку девятки перенесите вниз слева — на место нижнего левого вертикального элемента. Нижнюю правую вертикальную спичку исходной девятки переложите к минусу, поставив её поперёк горизонтальной спички. Минус превратится в плюс.

После этих двух перестановок вместо 9 получится 2, а вместо знака «−» — «+». Остальные элементы останутся на своих местах.

Итог:

2 + 3 = 5

Проверяем: два плюс три действительно равно пяти. Условие выполнено — перемещены ровно две спички.

Чем полезны головоломки со спичками для мозга

Такие задачи — доступная умственная разминка. Во время поиска решения мы задействуем несколько навыков:

Внимание к деталям: замечаем положение отдельных спичек и различия между цифрами.

замечаем положение отдельных спичек и различия между цифрами. Пространственное мышление: мысленно перемещаем элементы и представляем новую фигуру.

мысленно перемещаем элементы и представляем новую фигуру. Гибкость мышления: отказываемся от неудачного варианта и пробуем другой подход.

отказываемся от неудачного варианта и пробуем другой подход. Проверку гипотез: оцениваем не только внешний вид получившихся цифр, но и правильность равенства.

Главная ценность такой головоломки — не скорость ответа, а сам процесс: заметить детали, предложить решение и проверить его.

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