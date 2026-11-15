16 ноября: Что было на планёрке в мэрии
За минувшую неделю в отделения полиции за различные правонарушения доставлены 291 человек: 130 — с улиц, 161- с общественных мест, в том числе 17 — с тёплых остановок.
На пульт дежурной части полиции поступило 2 542 сообщения, за различные правонарушения составлено 2 135 административных протокола. За нарушения антиалкогольного законодательства составлено 9 административных протокола, изъято 112 литров алкоголя.
Такая информация прозвучала во время городской планерки 16 ноября.
За минувшую неделю в Якутске зарегистрировано 73 ДТП, в том числе 12 — с пострадавшими, в которых ранения получили 15 человек.
Выявлено 1 606 нарушения ПДД, задержано 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 4 из них — повторно, им грозит уголовная ответственность.
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