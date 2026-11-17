На водозаборе города Якутска готовятся к установке нового насосного оборудования

На водозаборных сооружениях города Якутска АО «Водоканал» готовятся к установке насоса китайского производителя CNP. Работы проводятся в рамках планового замещения оборудования из недружественных стран.

«Сейчас ведутся подготовительные работы по установке второго насоса производительностью 1050 кубометров воды. Первый такой насос мы установили весной этого года, запустили в мае и протестировали в разных режимах. По итогам испытаний оборудование показало себя с хорошей стороны», — отметил начальник водозаборных сооружений Денис Макаров.

Данные насосы предназначены для перекачки холодной очищенной воды в город Якутск и Жатай. Добавим, что в сутки здесь перекачивается в среднем 55 тысяч кубометров воды, из них более 50 тысяч кубометров в Якутск, порядка 1200 кубометров в Жатай.