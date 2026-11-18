Главный Дед Мороз России приедет в Якутск впервые за 10 лет

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетит Якутск в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» и вместе с якутским хранителем холода Чысхааном зажжет огни на первой в стране новогодней елке. Зимний волшебник прибудет в столицу республики 30 ноября — этот визит станет для него первым за последние десять лет, сообщила начальник Управления культуры и духовного развития администрации города Сардана Брызгалова в эфире телеканала ГТРК «Саха».

«С 30 ноября у Деда Мороза будет полтора дня на пребывание в нашем городе. Программа визита очень насыщенная. Дед Мороз встретится с детьми, сможет пообщаться с горожанами. Безусловно, самая главная его цель — зажжение елки. Там на площади его смогут увидеть, поприветствовать все, кто придет 1 декабря на церемонию», — сказала Брызгалова.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга приезжал на праздник в Якутск дважды — в 2011 и 2016 годах.

Республиканский фестиваль «Зима начинается с Якутии» откроется в столице региона 22 ноября. Кульминацией праздника традиционно станет церемония зажжения огней на главной новогодней ели, которая состоится 1 декабря.