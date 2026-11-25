Главный зимний волшебник страны — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга — записал видеообращение к жителям Якутии в преддверии своего скорого визита в республику.

В ролике он сообщил, что уже отправляется в дорогу, и пообещал вскоре лично поприветствовать горожан.

«Я уже в пути. До скорой встречи, мои родные! Ждите в гости!» — обратился к жителям республики Дед Мороз.

Увидеть сказочного гостя жители и гости столицы региона смогут 1 декабря в 17:00 на площади Орджоникидзе. В этот вечер Всероссийский Дед Мороз вместе с якутским Властелином холода Чысхааном примет участие в торжественной церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Якутска, дав официальный старт предновогодним праздникам в республике.