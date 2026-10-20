Мэр Якутска отмечает славный юбилей
Мэр Якутска отмечает славный юбилей
Сегодня, 20 октября, — день рождения главы Якутска Дмитрия Садовникова. Ему исполнилось 55 лет.
Сетевое издание SAKHALIFE.RU от всей души поздравляет Вас с днем рождения!
Возглавлять столицу нашей огромной республики — это колоссальный труд, требующий железной выдержки, стратегического мышления и искренней любви к своему городу. Быть мэром Якутска — значит ежедневно принимать сложные решения, нести ответственность за благополучие сотен тысяч горожан и уверенно вести столицу сквозь любые вызовы времени.
Мы видим, как под Вашим руководством Якутск меняется, строится и уверенно смотрит в завтрашний день. Желаем Вам неиссякаемой энергии для реализации всех намеченных планов, масштабных инфраструктурных проектов и смелых идей на благо нашей столицы!
Пусть рядом всегда будет надежная команда единомышленников, а поддержка жителей Якутска придает сил для новых свершений. Крепкого здоровья, семейного тепла и счастья! Поздравляем!
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