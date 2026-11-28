Луна во Льве обещает день неожиданных открытий и смелых идей. Тельцы могут найти путь к финансовой свободе, Близнецы — изменить привычный мир, а Девы — выбрать новое направление в жизни.

гороскоп на 29 ноября 2026 года

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 29 ноября 2026: 20, 21 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете удивить даже самих себя способностью мыслить нестандартно. Толчком к этому может стать глубокий разговор с другом или кем-то из участников группы, который заставит вас многое переосмыслить.

Возможно, вы взглянете на свой привычный мир совершенно другими глазами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы — финансовый волшебник зодиака, и сегодня у вас могут появиться весьма необычные идеи, которые позволят обрести большую финансовую свободу.

Особенно это касается вашего взаимодействия с людьми, обладающими властью или авторитетом, включая родителей, начальников, преподавателей и представителей полиции.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Для вас наступает захватывающее время, поскольку в глубине вашего сознания уже давно зреют новые идеи — идеи, которые в конечном итоге дадут вам больше свободы в будущем.

Возможно, вы даже преобразите свой мир? А может быть, это будет связано с другой страной?

Рак (21 июня — 22 июля)

В последнее время вас воодушевляли достаток и растущая финансовая стабильность.

Однако сейчас многие из вас переживают более глубокие психологические перемены, связанные с духовными убеждениями или фундаментальными представлениями о том, как устроена жизнь.

Пока всё довольно туманно, но перемены вполне реальны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Происходит нечто, что повлияет на ваши будущие цели. Конечно, всё начинается в вашей голове — с размышлений о будущем, о том, чего вы можете ожидать от жизни и насколько реалистичны ваши ожидания.

Новые возможности начинают обретать очертания.

Как же это увлекательно! Восхищен ваш гороскоп на 29 ноября.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Некоторые из вас в течение ближайшего года или около того могут кардинально изменить направление своей жизни.

У вас появляются новые представления о том, куда вы хотите двигаться и что считаете возможным.

По сути, мир меняется, а вы уже покупаете билет, чтобы отправиться в это путешествие!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя окружающие, глядя на вас, могут об этом даже не догадываться, внутри вас рождаются идеи о новом образе жизни, новом способе существования и совершенно иных ожиданиях от себя и своих близких.

Всё это довольно радикально.

Но пока это всего лишь мысли…

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы начинаете понимать, что способны обрести самостоятельность в практических и финансовых вопросах. Всё зависит от вас — вот так просто.

Если раньше некоторые обстоятельства казались непреодолимыми, а задачи — невыполнимыми, то теперь вы замечаете щель, сквозь которую проникает свет.

И этот свет многое вам открывает!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В последнее время многие из вас немало размышляли о своих самых близких отношениях и партнёрских связях.

Теперь вы видите новые подходы к этим отношениям — подходы, которые позволят вам обрести больше свободы.

Кому-то они могут показаться нетрадиционными, но для вас это сработает.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сейчас жизнь становится особенно интересной, поскольку две её сферы претерпевают фундаментальные изменения — сначала в вашем сознании, а затем эти перемены проявятся и в повседневной жизни.

Речь идёт о вашем здоровье и финансовой стабильности.

Вам приходят в голову новые подходы, которые вполне реально воплотить в жизнь.

Это настоящее открытие!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы давно лелеете свободолюбивые идеи и надежды на лучшее общество.

Сегодня эти идеи начинают укореняться, особенно в том, что касается детей, искусства, творческого самовыражения и способов донести свои мысли до окружающих.

Вы набираете обороты!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В глубине вашего сознания начинают созревать новые представления о том, как устроить домашнюю и семейную жизнь, а также как распоряжаться собственной личной жизнью.

Вы понимаете, что существует гораздо больше вариантов, чем предлагает общество с его общепринятыми нормами.

Возможно, именно вы станете инициатором перемен в своей семье.

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечают актёр Евгений Миронов (1966) и фигуристка Мария Петрова (1977).

Вы независимы, позитивны и амбициозны. Кроме того, вы находчивы, целеустремлённы и заботитесь об общем благе.

Предстоящий год принесёт вам захватывающие перемены и больше личной свободы.

Сохраняйте гибкость. Избавляйтесь от всего, что мешает вашему продвижению вперёд. Ищите новые возможности и будьте готовы действовать быстро.

Ожидайте путешествий.

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