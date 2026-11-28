Ежедневный гороскоп на воскресенье, 29 ноября 2026 года
Предупреждение о Луне
Гороскоп на 29 ноября 2026: 20, 21 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится во Льве.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня вы можете удивить даже самих себя способностью мыслить нестандартно. Толчком к этому может стать глубокий разговор с другом или кем-то из участников группы, который заставит вас многое переосмыслить.
Возможно, вы взглянете на свой привычный мир совершенно другими глазами.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Вы — финансовый волшебник зодиака, и сегодня у вас могут появиться весьма необычные идеи, которые позволят обрести большую финансовую свободу.
Особенно это касается вашего взаимодействия с людьми, обладающими властью или авторитетом, включая родителей, начальников, преподавателей и представителей полиции.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Для вас наступает захватывающее время, поскольку в глубине вашего сознания уже давно зреют новые идеи — идеи, которые в конечном итоге дадут вам больше свободы в будущем.
Возможно, вы даже преобразите свой мир? А может быть, это будет связано с другой страной?
Рак (21 июня — 22 июля)
В последнее время вас воодушевляли достаток и растущая финансовая стабильность.
Однако сейчас многие из вас переживают более глубокие психологические перемены, связанные с духовными убеждениями или фундаментальными представлениями о том, как устроена жизнь.
Пока всё довольно туманно, но перемены вполне реальны.
Лев (23 июля — 22 августа)
Происходит нечто, что повлияет на ваши будущие цели. Конечно, всё начинается в вашей голове — с размышлений о будущем, о том, чего вы можете ожидать от жизни и насколько реалистичны ваши ожидания.
Новые возможности начинают обретать очертания.
Как же это увлекательно! Восхищен ваш гороскоп на 29 ноября.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Некоторые из вас в течение ближайшего года или около того могут кардинально изменить направление своей жизни.
У вас появляются новые представления о том, куда вы хотите двигаться и что считаете возможным.
По сути, мир меняется, а вы уже покупаете билет, чтобы отправиться в это путешествие!
Весы (23 сентября — 22 октября)
Хотя окружающие, глядя на вас, могут об этом даже не догадываться, внутри вас рождаются идеи о новом образе жизни, новом способе существования и совершенно иных ожиданиях от себя и своих близких.
Всё это довольно радикально.
Но пока это всего лишь мысли…
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы начинаете понимать, что способны обрести самостоятельность в практических и финансовых вопросах. Всё зависит от вас — вот так просто.
Если раньше некоторые обстоятельства казались непреодолимыми, а задачи — невыполнимыми, то теперь вы замечаете щель, сквозь которую проникает свет.
И этот свет многое вам открывает!
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В последнее время многие из вас немало размышляли о своих самых близких отношениях и партнёрских связях.
Теперь вы видите новые подходы к этим отношениям — подходы, которые позволят вам обрести больше свободы.
Кому-то они могут показаться нетрадиционными, но для вас это сработает.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сейчас жизнь становится особенно интересной, поскольку две её сферы претерпевают фундаментальные изменения — сначала в вашем сознании, а затем эти перемены проявятся и в повседневной жизни.
Речь идёт о вашем здоровье и финансовой стабильности.
Вам приходят в голову новые подходы, которые вполне реально воплотить в жизнь.
Это настоящее открытие!
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вы давно лелеете свободолюбивые идеи и надежды на лучшее общество.
Сегодня эти идеи начинают укореняться, особенно в том, что касается детей, искусства, творческого самовыражения и способов донести свои мысли до окружающих.
Вы набираете обороты!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
В глубине вашего сознания начинают созревать новые представления о том, как устроить домашнюю и семейную жизнь, а также как распоряжаться собственной личной жизнью.
Вы понимаете, что существует гораздо больше вариантов, чем предлагает общество с его общепринятыми нормами.
Возможно, именно вы станете инициатором перемен в своей семье.
Если у вас сегодня день рождения
Сегодня день рождения отмечают актёр Евгений Миронов (1966) и фигуристка Мария Петрова (1977).
Вы независимы, позитивны и амбициозны. Кроме того, вы находчивы, целеустремлённы и заботитесь об общем благе.
Предстоящий год принесёт вам захватывающие перемены и больше личной свободы.
Сохраняйте гибкость. Избавляйтесь от всего, что мешает вашему продвижению вперёд. Ищите новые возможности и будьте готовы действовать быстро.
Ожидайте путешествий.
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