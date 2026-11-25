Ежедневный гороскоп на четверг 26 ноября 2026 года
Предупреждение о Луне
Гороскоп на 26 ноября 2026: 17, 18 лунный день. Убывающая Луна. После 14:00 по московскому времени нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Раке.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Сегодня ваше внимание сосредоточено на доме, семье и личной жизни. К счастью, у вас много физической и интеллектуальной энергии.
Тем не менее избегайте споров с родителями, старшими родственниками и людьми, занимающими влиятельное положение.
Венера, находящаяся напротив вашего знака, поможет вам проявлять обаяние и дипломатичность в общении с окружающими. Прекрасно!
Телец (20 апреля — 20 мая)
Сегодня насыщенный день! Вы будете чувствовать себя бодрыми физически и эмоционально. У вас много энергии и душевных сил.
Ищите возможности улучшить свое жилище. Разговоры с детьми и романтическими партнерами будут оживленными и эмоциональными.
Постарайтесь не обращать внимания на критические замечания старших. Вы справитесь!
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Сегодня ваши мысли сосредоточены на денежных вопросах и собственном имуществе.
У вас достаточно энергии, чтобы заняться благоустройством дома и решить практические задачи, например сделать уборку или переставить мебель.
Не расстраивайтесь, если кто-то из старших друзей или участников вашего коллектива выступит с критикой.
Подумаешь!
Рак (21 июня — 22 июля)
Сегодня Луна находится в вашем знаке и прекрасно танцует с огненным Марсом, наполняя вас физической энергией и эмоциональными силами.
Вы готовы свернуть горы!
Отношения с кем-то из родителей или влиятельных людей могут вас огорчить. Вместо того чтобы переживать, сосредоточьтесь на работе.
Наслаждайтесь общением с молодыми людьми.
Лев (23 июля — 22 августа)
Не прячьте сегодня свои таланты, хотя у вас может возникнуть такое желание, поскольку вам хочется уединения.
В целом вы настроены игриво. Общение с маленькими детьми и романтическими партнерами способно поднять вам настроение.
Не позволяйте замечаниям старших или влиятельных людей лишить вас хорошего расположения духа.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Вам повезло, поскольку огненный Марс находится в вашем знаке, обеспечивая вас огромным запасом энергии для осуществления всего задуманного.
Общение с другом (скорее всего, с женщиной) будет позитивным и оживленным.
Постарайтесь прояснить любые недоразумения, связанные с общими расходами и совместными обязанностями.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Сегодня вы на виду. Возможно, вам предстоит взять инициативу в свои руки или руководить происходящим.
Будьте дипломатичны в общении с партнерами, супругами и близкими друзьями, поскольку склонность осуждать других может помешать открытому разговору.
Не беспокойтесь о том, что думают окружающие.
Всем угодить невозможно.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Сегодня вы можете испытывать некоторое беспокойство, и именно поэтому вам захочется заняться чем-нибудь необычным!
Вас будут привлекать путешествия и общение с представителями других культур.
Возможно, в ваших планах окажутся соревнования или активные занятия спортом.
Постарайтесь найти возможность расслабиться. Сохраняйте спокойствие.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Солнце в вашем знаке сегодня наполняет вас энергией, а Марс в верхней части вашей астрологической карты пробуждает амбиции.
Обсуждение совместных обязанностей и общих расходов пройдет успешно.
Однако не исключено, что у вас прибавится забот, связанных с детьми.
Терпение — ключ к успеху.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня постарайтесь проявить максимум понимания в общении с супругами, партнерами и близкими друзьями, поскольку людям может не хватать эмоциональной гибкости.
Окружающие склонны к осуждению, а это способно заметно усложнить жизнь.
К счастью, благодаря Венере, находящейся в верхней части вашей астрологической карты, вы производите прекрасное впечатление на всех.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Сегодня у вас много энергии для работы. Однако не слишком ли много вы беспокоитесь?
Относитесь ко всему немного легче.
«Беспокойство подобно креслу-качалке: оно дает вам занятие, но никуда не приводит».
Вы ведь прекрасно это знаете.
Делайте все, что в ваших силах. Большего от вас и не требуется.
Браво!
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Сегодня общественные мероприятия, занятия спортом и время, проведенное с детьми, могут быть связаны с определенными обязанностями и обязательствами.
К счастью, вы производите прекрасное впечатление на окружающих, которые будут ориентироваться на ваше поведение.
Будьте достойным примером для подражания.
Если потребуется, пожертвуйте личными интересами ради общего дела.
Если у вас сегодня день рождения
Певец и телеведущий Прохор Шаляпин (1983) и диктор Анна Шатилова (1938) отмечают день рождения сегодня.
Вы свободомыслящий индивидуалист, в котором сочетаются организованность, практичность и способность предвидеть будущее. Вы стремитесь к новым знаниям и инновациям.
Предстоящий год пройдет в более спокойном темпе. Позвольте себе отдохнуть и восстановить силы.
Окружайте себя добрыми, отзывчивыми людьми, которые готовы вас поддержать.
Не стесняйтесь обращаться за помощью.
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