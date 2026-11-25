В миллиметрах от сердца: хирурги в Якутске спасли восьмилетнего мальчика, достав пулю из грудной полости

Хирурги Педиатрического центра Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины имени М.Е. Николаева успешно провели малоинвазивную операцию по удалению пули из грудной полости восьмилетнего ребёнка. Инородное тело располагалось в непосредственной близости от перикарда – наружной оболочки сердца.

Ребёнок получил ранение из пневматического оружия. Первоначально медицинская помощь была оказана в районной больнице, где при проведении рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки врачи обнаружили инородное тело в правой плевральной полости.

Для проведения планового оперативного лечения юного пациента направили в Хирургическое отделение Педиатрического центра Национального центра медицины.

Специалисты провели торакоскопическую операцию по удалению инородного тела. В ходе вмешательства хирурги обнаружили пулю размером 5×3 мм в передненижнем отделе средостения, рядом с перикардом.

«Особенность данного случая заключалась в расположении инородного тела в непосредственной близости от сердца, что требовало особой точности и осторожности при проведении хирургического вмешательства», — сообщили SAKHALIFE.RU в Национальном центре медицины.

Операция была выполнена с применением торакоскопической технологии – малоинвазивного метода, позволяющего проводить хирургические манипуляции в грудной полости с использованием специального видеоэндоскопического оборудования. Такой подход позволяет избежать широкого хирургического доступа и уменьшить травматичность вмешательства.

Операция прошла успешно, послеоперационный период протекал без осложнений. Ребёнок полностью выздоровел и выписан домой, к своей семье.

«За каждым таким случаем стоит не только профессионализм наших врачей, но и самое главное – здоровье и жизнь ребёнка, спокойствие его родителей. Особенно важно, что благодаря современным хирургическим технологиям мы можем проводить сложные операции с минимальной травматичностью и помогать детям быстрее возвращаться к привычной жизни. Для нас самая большая награда – видеть, как ребёнок выздоравливает и возвращается домой, к своей семье. Благодарю наших хирургов и всю медицинскую команду за профессионализм, ответственность и заботу о маленьких пациентах», – отметил генеральный директор Национального центра медицины Станислав Николаевич Жирков.