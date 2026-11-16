Между жизнью и смертью: Совершили невозможное

В Якутске медики скорой помощи спасли 20-летнего юношу после десяти минут клинической смерти

Бригада скорой медицинской помощи в Якутске вернула к жизни 20-летнего местного жителя, у которого остановилось сердце после бытовой травмы. Пациент провел в состоянии клинической смерти около десяти минут, сообщили в региональном информационном агентстве ЯСИА.

Инцидент произошел поздним октябрьским вечером в одном из пригородных домов. Изначально диспетчерам поступил вызов с подозрением на приступ эпилепсии. На место оперативно выехали молодые фельдшеры Анастасия Иванова и Афанасий Иннокентьев. Благодаря слаженной работе водителя спецавтомобиля Дмитрия Комарова бригада добралась до пригорода всего за восемь минут.

Прибыв на адрес, медики обнаружили юношу без сознания — у него отсутствовали пульс и дыхание, а на грудной клетке виднелась обширная гематома. Фельдшеры незамедлительно подключили дефибриллятор и поочередно начали проводить сердечно-легочную реанимацию. После разряда дефибриллятора сердце пациента удалось запустить, и он пришел в сознание прямо на месте происшествия.

Как выяснилось позже со слов самого пострадавшего, он случайно поскользнулся в ванной комнате и всем весом упал грудью на раковину. Удар привел к перелому грудины и рефлекторной остановке сердца.

После экстренной стабилизации состояния юношу госпитализировали. Несколько дней он провел в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день лечение полностью завершено: молодого человека выписали из стационара без каких-либо неврологических или когнитивных нарушений, его жизни и здоровью ничто не угрожает.