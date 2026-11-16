Браво, Арбугаевы! Мировое признание якутского кино

Фото: из соцсетей Максима Арбугаева

Фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Чуураа» завоевал главный приз фестиваля Camerimage в Польше, сообщает SAKHALIFE.RU

Документальная картина якутских кинематографистов Максима и Евгении Арбугаевых «Чуураа» одержала победу в конкурсе короткометражного документального кино на международном фестивале кинооператорского искусства Camerimage, прошедшем в Польше. Постановщику вручили высшую награду смотра — «Золотую лягушку».

В этом году конкурс короткометражного документального кино состоялся в рамках престижного европейского кинофорума впервые. Для Максима Арбугаева эта победа стала знаковым событием: по его словам, участие в Camerimage оставалось для него главной профессиональной мечтой еще со времен обучения во ВГИКе.

Съемки картины проходили в суровых условиях северных районов Якутии — Абыйском и Верхоянском. Сюжет строится вокруг работы якутского ученого Айсена Климовского в отдаленной сибирской Арктике. В поисках останков древних существ исследователь спускается в глубины тающей вечной мерзлоты, пробираясь через тесные и опасные ледяные пещеры.

Как рассказал Максим Арбугаев, идея ленты родилась во время поиска новых историй о взаимодействии человека и природы после выхода их предыдущего проекта «Выход». Познакомившись с Айсеном Климовским, кинематографисты отправились в экспедицию, чтобы прочувствовать атмосферу места, и в процессе работы разглядели потенциал для глубокой документальной истории.

Режиссером картины выступила Евгения Арбугаева. Операторскую работу выполнили Максим Арбугаев и Владимир Егоров.