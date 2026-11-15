Кляузы дома — триумф в Казани: две реальности якутских госСМИ

Ситуация вокруг государственных медиахолдингов «Сахамедиа» и «Сахапечать» на этой неделе приобрела почти гротескный характер. Пока группа ветеранов госСМИ жалуется главе республики на бедственное положение редакций — вплоть до жалоб нехватки уборщиц, — генеральный директор «Сахапечати» Ньургуйаана Стручкова вызывающе отправилась в командировку в Казань.

Для подписантов жалобы этот визит на XI Форум национальных СМИ выглядит как демонстративная пощёчина. Конец года нынче — время затягивания поясов и подсчёта копеек. Казалось бы, руководству сейчас не до вояжей по стране, если в хозяйстве действительно не хватает самого базового персонала.

Однако выступление Стручковой в столице Татарстана неожиданно сместило фокус этой истории. Выяснилось, что тезис о тотальном бедствии государственных СМИ, мягко говоря, преувеличен — во всяком случае, в отношении головной структуры. Пока в районах и ветеранских кругах сетуют на дефицит средств, «Сахапечать» демонстрирует коллегам из 32 регионов России вполне капиталистическую хватку и умение зарабатывать вне бюджетной сметы.

Главный козырь, который гендиректор предъявила перед федеральной аудиторией, — полнометражный фильм «Мои таежные каникулы». Проект, снятый студией портала Улус.Медиа весной 2026 года, собрал в прокате около 50 тысяч зрителей и принёс кассу в 20 миллионов рублей. Более того, холдинг намерен монетизировать ленту дальше, продавая права на показ с закадровым переводом в другие национальные республики.

В этом и заключается главный парадокс конфликта. Ветераны госСМИ и руководство «Сахапечати» существуют в двух параллельных реальностях.

Реальность подписантов — это классическая бюджетная модель, где редакция ждёт милости от учредителя, а любая проблема от нехватки техперсонала до падения тиражей решается через челобитную наверх.

Реальность менеджмента — это попытка превратить госСМИ в коммерчески гибкую структуру, которая не только отрабатывает госзадание правительства, но и сама ищет дополнительные деньги на рынке через кинопрокат, грантовые консорциумы и другие инструменты.

В итоге казанский вояж, который оппоненты наверняка запишут руководству в очередную строку обвинений, на деле оказался сеансом разоблачения. Оказалось, что деньги в отрасли есть, и государственное медиа вполне способно зарабатывать миллионы самостоятельно.

Другой вопрос, как эти коммерческие успехи конвертируются в решение проблем на местах, о которых кричат ветераны. Именно этот разрыв между витринными достижениями и реальностью «на земле» сегодня выглядит главным нервом всей истории.

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