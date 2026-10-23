Почему «удобный» политик внезапно покинул ОНФ?

Послушность не спасла от отставки

Гром среди ясного неба в медиапространстве республики: руководитель регионального исполкома Народного фронта в Якутии Дмитрий Паньков добровольно и неожиданно для всех сложил свои полномочия. Это решение выглядит по меньшей мере странно, ведь Паньков долгие годы считался эталонным системным политиком, который идеально вписывался в существующую вертикаль власти и никогда не шел против генеральной линии.

Здесь важно понимать структуру ОНФ: Паньков обладал двойным статусом. Он одновременно являлся и сопредседателем штаба на общественных началах, и руководителем исполнительного комитета — то есть главным административным лицом, в чьих руках находилось все оперативное управление движением. Его предшественник, ветеран Афганистана Валерий Лютый, бессменно рулил исполкомом более десяти лет, создав репутацию стабильного и непотопляемого органа. Паньков же, сменивший аксакала в июне 2024 года, продержался на ключевом посту всего лишь два года. И это при том, что Паньков ни разу не бунтарь, наоборот, это весьма удобный для властей политик.

Он всегда умел филигранно обходить острые углы. Этой осенью во время важнейших выборов в Государственную Думу, когда независимые СМИ трубили о многочисленных нарушениях и административном давлении, Паньков и вверенный ему региональный ОНФ предпочли сохранить дипломатичное молчание. Никаких обострений, никаких громких разоблачений чиновников — полная лояльность.

В стенах Ил Тумэна, где Паньков заседает во фракции «Единая Россия», его позиция также была безукоризненной с точки зрения Дома правительства. Он без колебаний и очень послушно поддержал крайне непопулярную в народе отмену прямых демократических выборов глав муниципалитетов, включая мэра Якутска, продвигая идею назначения сити-менеджеров. Позже Паньков закрепил статус «своего человека» для властей предержащих, выступив соавтором резонансного законопроекта об отмене ограничений по числу сроков для Ил Дархана, фактически открывая дорогу для бесконечного продления полномочий действующего главы региона.

Казалось бы, такой исключительно лояльный, исполнительный и удобный функционер должен был сидеть в своем кресле долго, как и его предшественник. И вдруг внезапная отставка. Истинные причины нам никто не скажет.



Не связано ли это со скандалом в школе №1 Якутска, ставшей той самой точкой невозврата? ОНФ Якутии в лице сопредседателей Дмитрия Панькова и Людмилы Цой неожиданно для властей открыто встал на сторону многолетнего директора школы Таисии Гороховой, которую мэрия со скандалом уволила за отказ принимать объект с недоделками. Чувствуя поддержку ОНФ, возмущенный родительский комитет перешел в масштабное наступление, завалив жалобами прокуратуру, Следком, собирая подписи под письмом президенту Путину.

Спустя считанные дни после того, как ведомство Панькова помогло инициировать прокурорское представление в адрес мэрии Якутска, лояльный депутат заявляет о своем уходе с поста руководителя исполкома Фронта перед грядущей отчетно-выборной конференцией… Но этой истории недостаточно, чтоб считать Панькова опальным политиком, все равно он запомнился как провластный общественник.

Конечно, могут быть и другие причины отставки. И версии об этом мы узнаем в ближайшее время. Одной из распространенных причин бывают подозрения в коррупции. И руководители потом идут на передовую. Медиаресурсы могут снова вытащить наружу старые скелеты из биографии политика, вроде давней скандальной истории увольнения из органов МВД. Но в случае Панькова вряд ли речь идет о финансово-хозяйственных нарушениях, какое там хозяйство у ОНФ, какие там финансовые потоки? Разве что сбор в помощь СВО вели.

Новое место работы экс-глава исполкома пока не озвучил, обтекаемо заявив в эфире ЯСИА, что планирует сосредоточиться на «гражданском строительстве». Учитывая его бэкграунд, вряд ли речь идет о каске и мастерке на стройплощадке. Скорее всего, Паньков имел в виду метафорическое строительство гражданского общества, к провластному эгрегору которого он приобщился за последние годы. Впрочем, далеко от властных коридоров Паньков не уйдет — он по-прежнему остается действующим депутатом Ил Тумэна, членом фракции «Единая Россия».

Теперь следим, кто заменит ушедшего Панькова на посту руководителя регисполкома ОНФ Якутии.

Сопредседателями Якутского ОНФ наряду с Паньковым являются организатор высшего образования Людмила Цой, директор филиала АО «Русатом Оверсиз» Алексей Лаптев, общественник Валерий Лютый и депутат Ил тумэна, организатор здравоохранения Иван Луцкан.