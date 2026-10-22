Бунт-Булун: Эсеры выходят на авансцену  

Арктический прецедент: как Булунский улус поставил под угрозу репутацию Ил Дархана

Муниципальная реформа в Якутии, стержнем которой стал отказ от прямых всенародных выборов глав в пользу конкурсного отбора депутатами, столкнулась с жестким вызовом. Эпицентром политического кризиса неожиданно стал далекий арктический Булунский улус. События в Тикси наглядно продемонстрировали, что новая вертикаль власти не застрахована от сбоев. Местные элиты заявили о своей субъектности, превратив техническую процедуру назначения в открытое противостояние, где главным призом стала репутация Ил Дархана Айсена Николаева.

Булунский демарш: как Якутск потерял контроль

Хронология Булунского кризиса началась в мае 2026 года после досрочной отставки прежнего главы района Афанасия Андросова. Якутск оперативно направил в Тикси своего назначенца — исполняющего обязанности руководителя улуса Александра Дьячковского. Его утверждение на сессии районного Совета депутатов виделось чиновникам из администрации главы делом решенным.

Однако отлаженная система дала сбой. Местные народные избранники отказались следовать спущенной сверху директиве: 9 депутатов проголосовали «за» кандидатуру Дьячковского, а 10 — демонстративно высказались «против всех». Случилось это в разгар выборов в Госдуму. Политические консультации в перерыве сессии не помогли. Протестное голосование фактически заблокировало креатуру центра, отправив конкурсную процедуру на второй круг.

В октябре противостояние вошло в горячую фазу. Кураторы внутренней политики пытаются переформатировать регламент конкурсного отбора под новые реалии, подменяя тайное голосование открытым и созывая внеплановые сессии райсовета. Тем временем оппозиция перешла в контрнаступление. Ослаблением позиций «партии власти» мгновенно воспользовалось региональное отделение «Справедливой России», выдвинув на пост главы своего кандидата — авторитетного местного депутата Аркадия Алексеева.

Выдвижение Алексеева кардинально меняет правила игры. В отличие от «варягов», он обладает реальной поддержкой внутри района. Для Якутска это означает худший сценарий: вместо управляемого технического назначенца улус может возглавить независимый и оппозиционный лидер, закрепив поражение республиканской вертикали.

Репутационные риски для Ил Дархана

Для главы Якутии Айсена Николаева Булунский бунт — это серьезный политический и репутационный удар. Запуск муниципальной реформы декларировался как инструмент укрепления стабильности и стопроцентной управляемости на местах. Поражение в Булунском улусе покажет всей республике, что механизмы давления центра малоэффективны в Арктике, а волю Якутска можно успешно саботировать. Если администрации Ил Дархана не удастся переломить ситуацию в Тикси, Булунский прецедент рискует стать примером для других строптивых муниципалитетов Якутии.

Две стороны одной реформы: общий фон в республике

Чтобы понять масштаб Булунского кризиса, достаточно взглянуть на общую карту муниципальных назначений 2026 года. Реформа идет крайне неоднородно, расколов республику на зоны абсолютного послушания и зоны системного отчуждения.

С одной стороны, в экономически и политически критических центрах Якутску удалось без труда провести своих кандидатов через местные советы:

В Нерюнгринском районе сессия райсовета единогласно проголосовала за бывшего министра промышленности республики Максима Терещенко.

В Якутске депутаты Гордумы оперативно утвердили мэром столицы экс-зампреда правительства Дмитрия Садовникова.

Безболезненно и строго по регламенту завершились аналогичные процедуры в Анабарском улусе, где главой избран Дьулустан Хон.

С другой стороны, там, где у центра нет колоссального административного ресурса или где условия работы на местах экстремальны, система начинает разваливаться. Булунский улус оказался не одинок в своем сопротивлении:

В Алданском районе депутаты горсовета Томмота устроили демарш и сорвали выборы мэра города, отказавшись голосовать за кандидатов из шорт-листа конкурсной комиссии, в результате чего выборы были признаны несостоявшимися.

В поселке Хани Нерюнгринского района реформа столкнулась с другой проблемой — тотальным кадровым голодом. На объявленный конкурс по отбору главы администрации просто никто не подает заявки. В условиях отмены прямых выборов и жесткого контроля сверху желающих взвалить на себя разрушающуюся инфраструктуру отдаленного бамовского поселка не нашлось даже с третьей попытки.

Арктический прецедент

Булунский улус замер в ожидании развязки. Очевидно, что Якутск сделает всё возможное, чтобы не допустить избрания Аркадия Алексеева и нейтрализовать угрозу репутации Ил Дархана. Однако вне зависимости от того, какими методами центр попытается вернуть контроль над районом, главный вывод уже сделан: арктические окраины Якутии наглядно доказали, что живую муниципальную политику невозможно полностью заменить искусственной чиновничьей вертикалью.