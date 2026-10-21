Алексей Еремеев: Бурная работа в парламенте началась…

Принят бюджет Якутии на 2027–2029 годы в первом чтении

В рамках бюджетного процесса ко второму чтению должны увеличить доходную часть

21 октября на двадцатом (очередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) принят в первом чтении проект закона о государственном бюджете Якутии на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Доходы на следующий год запланированы в размере 337,6 млрд рублей, расходы – 340,3 млрд рублей, дефицит – 2,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Ил Тумэна.

«Бюджетный процесс, он сам по себе очень сложный. Мы сегодня, в первый день работы Госсобрания, приняли его в первом чтении. В первом чтении, конечно же, параметры по доходной и расходной части лучше, чем в прошлом году. Допустим, по коммунальному комплексу мы заложили в первый раз за последние годы в полном объеме требуемую сумму, это 56 миллиардов рублей», — прокомментировал председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Алексей Еремеев.

Как отметил Еремеев, в рамках бюджетного процесса ко второму чтению должны увеличить доходную часть в виде дотации, субвенции, субсидии и иных поступлений из федерального бюджета.

«И поэтому эти статьи безусловно будут наполняться. В целом, я хочу сказать, что бурная, каждодневная, сложная работа бюджетного процесса в парламенте началась. Будут образованы согласительные комиссии по традиции с органами исполнительной власти республики. И мы, как народные избранники, должны отстаивать права своих избирателей для принятия самого главного финансового документа на следующий год», — добавил Алексей Еремеев.

Второй день XX пленарного заседания Ил Тумэн

Сегодня, 22 октября, продолжится XX (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) VII созыва.

Начало заседания — в 09:00.