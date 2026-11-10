9 выстрелов по окнам: Отцовский гнев с карабином

В Якутске мужчина после ссоры с сыном пришел к нему на участок и устроил стрельбу



Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

55-летний мужчина в сентябре 2026 года, поссорившись с сыном, пришёл к нему в состоянии алкогольного опьянения на участок и произвёл не менее 9 выстрелов из охотничьего карабина по окнам гаража и дома, где в это время находился потерпевший.

При этом обвиняемый приобрел и хранил карабин и патроны, не имея на это соответствующего разрешения.

«Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.