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10.11.2026 11:50
чтение: 1 мин
Происшествия
#отцовский гнев
#стрельба

9 выстрелов по окнам: Отцовский гнев с карабином

В Якутске мужчина после ссоры с сыном пришел к нему на участок и устроил стрельбу

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

55-летний мужчина в сентябре 2026 года, поссорившись с сыном, пришёл к нему в состоянии алкогольного опьянения на участок и произвёл не менее 9 выстрелов из охотничьего карабина по окнам гаража и дома, где в это время находился потерпевший.

При этом обвиняемый приобрел и хранил карабин и патроны, не имея на это соответствующего разрешения.

«Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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