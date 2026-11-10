Событие: Стартовал крупнейший медицинский конгресс

Событие. XVII Конгресс в Якутске определяет будущее северной медицины

Уже в семнадцатый раз проводится в Якутске Национальный Конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере».

В этом году это масштабное научное и образовательное мероприятие в области медицинской науки и практического здравоохранения посвящено Году единства народов России и 70-летию образования Якутского государственного университета, ныне Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.

Участие в Конгрессе принимает участие более трех тысяч человек. Открывая пленарное заседание первого дня Конгресса, проректор СВФУ Алексей Голиков сказал:

— Глубоко символично, что наш Конгресс проводится в Год единства народов России, объявленный Президентом Российской Федерации. Вопросы и проблемы экологической безопасности и сохранение здоровья населения на северных территориях требует совместных усилий представителей регионов, научных школ и народов нашей страны. Особенно символично и придает нашему Конгрессу особую теплоту то, что в этом году мы отмечаем 70-летие Якутского государственного университета. На протяжении 70 лет университет прошел путь от регионального вуза до федерального университета, стал ведущим научным, образовательным, культурным центром Дальнего Востока.

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На пленарном заседании первого дня Конгресса коллеги тепло поздравили известного ученого, педиатра, доктора медицинских наук, профессора Медицинского института СВФУ Марию Ханды, которая отмечает в этом году свой 90-летний юбилей. Многолетний труд, научные исследования, педагогическая деятельность Марии Васильевны внесли огромный вклад в развитие университета, в развитие педиатрии республики и подготовку медицинских кадров.

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Участие в работе Конгресса принимают участие ученые, исследователи, практикующие врачи, педиатрическое сообщество, зарубежные эксперты, представители власти, молодые ученые, и программа Конгресса разнообразна: пленарные заседания, конференции, клинические разборы, образовательные семинары, лекции и школы для практикующих врачей, Аспирантские чтения «Северное сияние», конкурс студенческих научных работ, секции, предметные олимпиады. В научной программе заявлены выступления по прорывным биомедицинским технологиям в здравоохранении, междисциплинарным инновационным проектам в медицине, формированию и сохранению здоровья человека в экстремальных условиях Севера и Арктики, общественному здоровью и современным подходам в организации здравоохранения, программам профилактики и укрепления здоровья в условиях экологических и климатических вызовов региона, непрерывному медицинскому образовании.

XVII Национальный Конгресс имеет стратегическое значение для развития арктической медицины и повышения качества жизни северян. Событие такого масштаба, объединившего более трех тысяч экспертов, без преувеличения станет центральным научно-медицинским форумом года.