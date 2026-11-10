Событие: Стартовал крупнейший медицинский конгресс
Событие. XVII Конгресс в Якутске определяет будущее северной медицины
Уже в семнадцатый раз проводится в Якутске Национальный Конгресс с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере».
В этом году это масштабное научное и образовательное мероприятие в области медицинской науки и практического здравоохранения посвящено Году единства народов России и 70-летию образования Якутского государственного университета, ныне Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.
Участие в Конгрессе принимает участие более трех тысяч человек. Открывая пленарное заседание первого дня Конгресса, проректор СВФУ Алексей Голиков сказал:
— Глубоко символично, что наш Конгресс проводится в Год единства народов России, объявленный Президентом Российской Федерации. Вопросы и проблемы экологической безопасности и сохранение здоровья населения на северных территориях требует совместных усилий представителей регионов, научных школ и народов нашей страны. Особенно символично и придает нашему Конгрессу особую теплоту то, что в этом году мы отмечаем 70-летие Якутского государственного университета. На протяжении 70 лет университет прошел путь от регионального вуза до федерального университета, стал ведущим научным, образовательным, культурным центром Дальнего Востока.
На пленарном заседании первого дня Конгресса коллеги тепло поздравили известного ученого, педиатра, доктора медицинских наук, профессора Медицинского института СВФУ Марию Ханды, которая отмечает в этом году свой 90-летний юбилей. Многолетний труд, научные исследования, педагогическая деятельность Марии Васильевны внесли огромный вклад в развитие университета, в развитие педиатрии республики и подготовку медицинских кадров.
Участие в работе Конгресса принимают участие ученые, исследователи, практикующие врачи, педиатрическое сообщество, зарубежные эксперты, представители власти, молодые ученые, и программа Конгресса разнообразна: пленарные заседания, конференции, клинические разборы, образовательные семинары, лекции и школы для практикующих врачей, Аспирантские чтения «Северное сияние», конкурс студенческих научных работ, секции, предметные олимпиады. В научной программе заявлены выступления по прорывным биомедицинским технологиям в здравоохранении, междисциплинарным инновационным проектам в медицине, формированию и сохранению здоровья человека в экстремальных условиях Севера и Арктики, общественному здоровью и современным подходам в организации здравоохранения, программам профилактики и укрепления здоровья в условиях экологических и климатических вызовов региона, непрерывному медицинскому образовании.
XVII Национальный Конгресс имеет стратегическое значение для развития арктической медицины и повышения качества жизни северян. Событие такого масштаба, объединившего более трех тысяч экспертов, без преувеличения станет центральным научно-медицинским форумом года.
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