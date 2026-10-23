Шанс сохранить здоровье: Почему стоит начать с диспансеризации

Почему стоит начать с диспансеризации и прививок

— Почему прививка и диспансеризация — это реальный шанс сохранить здоровье тем, кто столкнулся с алкоголем или наркотиками? – спрашиваю врача-психиатра-нарколога Якутского республиканского наркодиспансера Арианну Воронову.

— Именно при алкогольной или наркотической зависимости эти две, казалось бы, обычные процедуры становятся жизненно важными, — говорит Арианна Гаврильевна. — Алкоголь и наркотики открывают «входные ворота» для инфекций. Многие считают, что главная опасность алкоголя — это похмелье или цирроз. Но есть и другая, менее очевидная угроза. Хроническое употребление спиртного и наркотиков напрямую бьет по иммунитету. Иммунные клетки перестают правильно реагировать на бактерии и вирусы, поэтому банальная простуда может затянуться, а пневмония — протекать тяжелее и чаще заканчиваться осложнениями. Алкоголь — доказанный фактор риска развития туберкулеза, пневмонии и ВИЧ-инфекции.‌

Кроме того, у людей, употребляющих инъекционные наркотики, есть прямой риск заражения через кровь. Это касается гепатитов B и C, ВИЧ, столбняка.



— Какие прививки, — на Ваш взгляд, особенно важны?



— Для пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью существуют четкие рекомендации. В первую очередь это вакцина против гепатита B. Она рекомендована всем, кто употребляет инъекционные наркотики, а также людям с хроническими заболеваниями печени, включая алкогольную болезнь печени. Также важны пневмококковая вакцина (для защиты от тяжелой пневмонии), прививка от гриппа и ревакцинация от столбняка. Не стоит думать, что «алкоголь убивает микробы» — это опасный миф. Наоборот, спиртное снижает сопротивляемость организма.



— Диспансеризация: шанс вовремя заметить проблему?



— Диспансеризация — это не только «поиск заболеваний», но и возможность взглянуть на свое здоровье. Сегодня в рамках обычной диспансеризации проводится анкетирование, которое помогает выявить риск пагубного потребления алкоголя и наркотиков. Это инструмент, который позволяет врачу вовремя предложить помощь.‌

Если анкетирование покажет риск, пациента направят на консультацию к наркологу. И это не повод пугаться. Раннее выявление проблемы — это возможность начать лечение до того, как разовьются необратимые последствия: цирроз, кардиомиопатия, тяжелые инфекции.

Кроме того, диспансеризация помогает выявить сопутствующие заболевания, которые часто остаются незамеченными при зависимости: проблемы с сердцем, легкими, печенью. Именно поэтому так важно не откладывать визит к врачу.‌



Не стесняйтесь обратиться к наркологу. Помощь анонимна и доступна.

Зависимость — это болезнь, а не «слабость характера». И, как любую болезнь, ее нужно лечить. Вакцинация и диспансеризация — это реальные инструменты, которые помогают сохранить жизнь и здоровье.

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