На площади Орджоникидзе в Якутске сегодня дан старт блицтурниру по ледовым скульптурам международного конкурса «Бриллианты Якутии» в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». За звание лучших мастеров соревнуются более 20 команд из разных регионов России, Индии, Китая, Монголии и Беларуси, а также из нашей республики.

Конкурс ледового искусства давно стал одной из ярких зимних традиций столицы республики. Он проводится с 1990-х годов и каждый год собирает талантливых скульпторов, способных превратить холодный лед и снег в выразительные художественные произведения. Организацию праздника на протяжении многих лет обеспечивает Окружная администрация города Якутска и ледовый парк «Северное сияние».

На открытии участников и гостей поприветствовали исполняющий обязанности главы города Андрей Лебедев и директор ледового парка «Северное сияние», председатель Ассоциации ледовых мастеров Республики Саха (Якутия) Алексей Демьянов.

Андрей Лебедев отметил, что созданные мастерами работы станут украшением Якутска и подарят жителям возможность любоваться настоящими произведениями искусства.

По его словам, в скульптурах найдет отражение нематериальное наследие народа Саха, а сами фигуры помогут оживить и украсить городское пространство и наполнить его праздничным настроением.

«Создание скульптур при экстремально низких температурах требует не только художественного таланта и мастерства, но и выносливости, выдержки и сильного характера. Вы, ледовые художники, дарите горожанам частицу праздника и волшебства», — сказал Андрей Лебедев. Он поблагодарил спонсоров, поддержавших проведение конкурса.

В этом году тема блицтурнира посвящена предстоящей важной для города дате — 395-летию со дня основания Якутска. Два дня 22-23 ноября скульптуры изо льда будут создавать:

— команда «Уччуу» — Гаврил Васильев и Роман Шадрин (г. Якутск);

— команда «Хотун» — Александра Неустроева и Людмила Федорова (г. Якутск);

— команда «Золотые крылья» — Валерий Стручков и Айал Никитин (г. Якутск);

— команда «Уран Айыы» — Василий Тистяхов и Марианна Быгый (г. Якутск);

— команда «Дьулуур» — Василий Васильев и Владимир Шадрин (г. Якутск);

— команда «Эбээ оҕолоро» — Анна и Семен Саввины (г. Якутск);

— команда «Отой» — Леонид Афанасьев и Айсен Габышев (г. Якутск);

— команда «Үрэн хоһуннара» — Иван Спиридонов и Виктор Шарин (Оленекский улус);

— команда «Омун» — Архип и Альберт Скрябины (Мегино-Кангаласский улус);

— команда «Егольжа» — Герасим и Дмитрий Максимовы (Нюрбинский улуса);

— команда «Таатта» — Василий Назаров и Василий Лопатин (Таттинский улус);

— команда «Дьөһөгөй» — Василий Аргунов и Екатерина Степанова (Намский улус);

— команда «Большие дядьки» — Сергей Козлов и Геннадий Оллонов (Приморский край, Республики Саха (Якутия);

— команда «Лед и Пламя» — Александр Поляков и Иван Федив (г. Санкт-Петербург);

— команда «Гринда» — Михаил Туркин и Людмила Золотова (г. Москва);

— команда «Друзья» — Павел Леонов и Василий Тимашев (Республика Беларусь);

— команда «Пламя» — Мунхжаргал Жаргалмаа и Улзийбаяр Алтанбагана (Монголия);

— первая команда Китайской Народной республики «Харбин» — Ши Лэй и Цзян Сяобинь;

— вторая команда Китайской народной республики «Большая снежная равнина» — Чжан Пэнцзюй и Сяо Сяо;

— команда «Индийские покорители снега» — Моханти Булу и Махарана Хеманта Кумар (Индия).