Правило, в котором путаются даже отличники: сможете ли вы правильно написать НН или Н?

Грамотная устная и письменная речь во все времена была и остается лучшей визитной карточкой человека. Умение писать без ошибок не только говорит о высоком уровне культуры и образованности, но и помогает нам точно выражать свои мысли, вызывая уважение у собеседников. Однако русский язык полон нюансов, которые со временем забываются.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила новую разминку для ума и предлагает читателям проверить, насколько крепки их знания школьной программы. Сегодня мы вспомним одно из самых коварных правил русской орфографии.

Ваша задача — внимательно прочитать четыре словосочетания и определить, какие буквы пропущены в словах — НН или Н?

Вот эти фразы:

Кова_ое железо Решение обоснова_о Она невоспита_а и груба Голуби_ое гнездо

Не спешите сразу пролистывать страницу вниз. Дайте себе минуту подумать, вспомните правила о причастиях и прилагательных или просто доверьтесь своей языковой интуиции. Запомните свои варианты, чтобы потом сверить их с правильными ответами.

Готовы? Давайте разбираться, как же пишутся эти слова на самом деле и почему.

1. КоваНое железо (пишется одна Н)

Перед нами отглагольное прилагательное, образованное от глагола несовершенного вида «ковать» (что делать?). У этого слова нет приставок и зависимых слов (например, если бы было «кованное мастером железо», мы бы написали две Н). А сочетание «-ов-» здесь входит в корень, а не является суффиксом «-ова-». Поэтому пишем одну букву Н.

2. Решение обосноваНо (пишется одна Н)

В данном случае слово является кратким страдательным причастием. Его легко проверить, заменив глаголом: решение (что сделали?) обосновали. А как мы помним из школьных правил, в кратких причастиях всегда пишется только одна буква Н. (Примечание для самых внимательных: если бы в широком контексте имелось в виду качество — решение каково? логично и обоснованно, то это было бы краткое прилагательное с двумя НН, но в классических тестах эта фраза выступает именно как причастие).

3. Она невоспитаННа и груба (пишется две НН)

А вот здесь перед нами как раз краткое прилагательное, а не причастие. Оно отвечает на вопрос «какова?», характеризует свойство человека и стоит в одном ряду с другим прилагательным («груба»). В кратких прилагательных пишется столько же Н, сколько и в полных. Полная форма — невоспитанный (с двумя НН), значит, и в краткой форме сохраняется удвоенная согласная: невоспитанна.

4. ГолубиНое гнездо (пишется одна Н)

Это отыменное прилагательное, которое образовалось от существительного «голубь» при помощи суффикса «-ин-». Согласно правилу, в суффиксах -ин-, -ан-, -ян- всегда пишется одна буква Н (за исключением всем известных слов: оловянный, деревянный, стеклянный).

Сколько правильных ответов вам удалось дать? Если четыре из четырех — поздравляем, вашей грамотности можно только позавидовать!

Интересный факт на десерт:

Русский язык умеет удивлять не только орфографией, но и историей происхождения слов. Знаете ли вы, что слова «бык» и «пчела» — однокоренные? Кажется невероятным, но с точки зрения этимологии это действительно так. В древнерусском языке слово «пчела» писалось как «бъчела». Оба этих слова произошли от звукоподражательного праславянского корня, который означал «гудеть», «реветь», «жужжать». Вспомните диалектный глагол «бучать» (гудеть, мычать), и родство грозного рогатого животного с маленьким полосатым насекомым сразу станет очевидным!

Читайте также: Тест на грамотность: Какие буквы пропущены — Н или НН?