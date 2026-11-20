В Якутске 5 ноября состоялся очередной пленум Якутского рескома ЛКСМ РФ. На повестку дня внесены организационные вопросы:

1. “Об избрании первого секретаря Якутского рескома комсомола”.

2. “О проведении XV отчётно-выборной конференции Якутской республиканской комсомольской организации”.

В работе пленума приняли участие большая часть членов Якутского рескома комсомола. Наиболее активными были опытные комсомольцы: Иван Пономарев, Павел Кокорин, Софья Северьянова, Вячеслав Марченко, Иннокентий Угаров, Родион Гермогенов, Ксения и Тамерлан Колодезниковы.

В результате голосования первым секретарем Якутского рескома комсомола единоглассно избран Александр Алексеев. Ранее Александр Григорьевич работал секретарем Якутского рескома комсомола по идеологии. Сейчас он учитна третьем курсе Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий.

Члены Якутского рескома комсомола сердечно поздравили Александра Алексеева с избранием на ответственнейшую должность, а также членом бюро Якутского рескома комсомола и выразили уверенность, что он будет трудиться засучив рукава.

Затем комсомольцы обсудили план работы на ближайшее время и приняли решение провести отчетно-выборную конференцию Якутской республиканской комсомольской организации в середине декабря 2026 года. После пленума состоялось общее фотографирование.

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Софья СЕВЕРЬЯНОВА, второй секретарь Якутского рескома комсомола.