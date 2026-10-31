Коммунисты Якутска избрали нового лидера

В Якутске 30 октября состоялась XVIII отчетно-выборная конференция Якутского городского местного отделения КПРФ, сообщает Иннокентий РОМАНОВ, секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии.

Конференцию кратким вступительным словом открыл кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Якутского горкома КПРФ Айаан Васильев.

С отчетным докладом «Об итогах работы Якутского городского местного отделения КПРФ за период с октября 2024 года по октябрь 2026 года и задачах коммунистов столицы на предстоящий период 2026 — 2028 гг.» выступил первый секретарь Якутского горкома КПРФ Айаан Васильев.

С отчетным докладом «Об итогах работы контрольно-ревизионной комиссии Якутского городского местного отделения КПРФ за период с октября 2024 года по октябрь 2026 года и задачах коммунистов столицы на предстоящий период 2026 — 2028 гг.» выступил председатель КРК ЯГМО КПРФ Дмитрий Шарипов.

В обсуждении докладов приняли участие коммунисты: Валерий Стефанский, Сергей Белобородов, Владимир Дегтярев, Августина Исакова, Нюргун Данилов, Иннокентий Романов.

Тайным голосованием избраны новые составы Якутского горкома КПРФ в составе 31 человека и кандидатов в члены Якутского горкома КПРФ в составе 13 человек, а также КРК ЯГМО в составе 7 человек.

После главного форума коммунистов столицы республики состоялись организационные пленумы Якутского горкома КПРФ и КРК ЯГМО.

Первым секретарем Якутского горкома КПРФ избран Дмитрий Шарипов, вторым секретарем Якутского горкома КПРФ — Анатолий Товаров, секретарем по идеологии — Иннокентий Романов.



Реском КПРФ: со 108-й годовщиной Ленинского комсомола!