Корпоративы под запрет – скандалы под сукно: почему в Якутии закрывают глаза на проступки чиновников?

Органам государственной власти, муниципалитетам и подведомственным учреждениям Якутии рекомендовали воздержаться от проведения новогодних корпоративов. При этом праздничная программа для детей сохранится в полном объеме, сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов.

Еще несколько лет назад пышные ведомственные застолья были для чиновников обычным делом. Представители власти и общественники не стеснялись праздников, пели романсы и даже снимали развлекательные ролики для соцсетей. Однако сегодняшние реалии продиктовали другие правила.

По словам Георгия Михайлова, отказ от масштабных коллективных торжеств для сотрудников стал устоявшейся практикой последних лет. Новая рекомендация распространяется на все уровни исполнительной власти и бюджетный сектор. В то же время юные жители республики без праздника не останутся. В регионе традиционно проведут Елку Главы Якутии с участием детей из районов и зажгут огни на главной площади столицы.

Инициатива по соблюдению служебной скромности в преддверии праздников выглядит логичной и своевременной. Однако возникает вопрос о двойных стандартах и избирательности этических требований, предъявляемых к якутским управленцам. Пока рядовым бюджетникам запрещают новогодние банкеты, куда более серьезные перегибы высокопоставленных чиновников остаются без публичной оценки. В последнее время SakhaLife сообщал о трех вопиющих случаях.

Астанинский вояж министра спорта. До сих пор не получила официальной реакции ситуация вокруг главы Минспорта Якутии Леонида Спиридонова. В ходе служебной командировки на чемпионат мира по борьбе в Астане он в интервью местному телеканалу назвал казахстанского атлета «нашим борцом» и пожелал ему победы над представителем сборной России.

Юбилей за госсчет в рабочее время. В октябре вопросы к служебной этике вызвало празднование 60-летнего юбилея министра культуры Афанасия Ноева. Личное торжество организовали в разгар рабочего дня в стенах подведомственной Национальной библиотеки в формате круглого стола.

Скандальные кадры мэра Нерюнгри. На днях на федеральном телевидении всплыли шокирующие ролики и фото из открытых аккаунтов градоначальника Ильи Гудошника. На них действующий российский мэр танцует под измененные строки украинского гимна и позирует на фоне украинского герба, но и этот случай не повлек публичных выводов по этике муниципального служащего.

На фоне столь резонансных инцидентов запрет на новогодние корпоративы для госслужащих и бюджетников выглядит как попытка создать видимость дисциплины, обходя стороной реальные репутационные риски, способные дискредитировать образ власти.